الشهر المقبل.. اليابان تبدأ السماح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد من أجل أولمبياد طوكيو

ذكرت صحيفة نيكي، اليوم الجمعة، أن الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو هذا العام يمكنهم البدء في دخول اليابان بعد رفع حالة الطوارئ الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن السلطات سترفع حالة الطوارئ في السابع من مارس المقبل، وسيعقبها مباشرة رفع الحظر على دخول الرياضيين الأجانب.

وقال التقرير: إن الرياضيين الأولمبيين لن يتعين عليهم الخضوع للعزل الذاتي لأسبوعين فور وصولهم إلى اليابان؛ من أجل مساعدتهم على الاستعداد للألعاب المقرر أن تنطلق في 23 يوليو، لكن يجب الالتزام بالبقاء في أماكن الإقامة والمنشآت الرياضية.

وكانت اليابان علقت مؤقتا الإعفاءات التي تسمح للرياضيين الأجانب بالتدريب في البلاد قبل أولمبياد طوكيو، حيث أغلقت حدودها لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتوفي أكثر من 7800 في اليابان بسبب الفيروس، بينما أصيب أكثر من 431 ألف شخص بالعدوى.