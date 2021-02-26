وفاة بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان

توفي اليوم الجمعة، صلاح بن عيدان بطل الراليات الكويتي، بعد معاناة مع المرض.

وسبق أن مثل صلاح بن عيدان، الكويت في المحافل الدولية، وحصد ألقابا في رياضة الراليات وسباقات السرعة.

وفي نوفمبر الماضي غادر بن عيدان الكويت في رحلة علاجية في تايلاند، بعد وعكة صحية.

وصلاح بن عيدان هو والد عائشة صلاح بن عيدان أول كويتية تقتحم أسوار الاتحاد الدولي للسيارات.

وقبل أيام، كتب بن عيدان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يوم وفاتي أزيلوا ما بصدوركم عليّ، واعفوا عن زلاتي وسامحوني واذكروني بدعوة فإن الموت لا يطلب رأيا، ربما يكون يومي قريبا، اللهم إني أسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة صلاح بن عيدان، حيث كتب عبدالحميد عباس دشتي: ”خالص العزاء وصادق المواساة الى آل بن عيدان الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى بطل الراليات الكويتي صلاح عثمان حمد بن عيدان، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله و إنا اليه راجعون“.