بيج شو يكشف حقيقة كسر أنفه بواسطة فلويد مايويذر

كشف المصارع الشهير بيج شو عن أن الملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر لم يكسر أنفه بشكل كبير، قبل نزال سابق بينهما عام 2008.

وشهدت منافسة المصارعة الحرة للمحترفين نزالا مختلفا بين بيج شو ومايويذر عام 2008، سبقه كسر أنف المصارع الضخم بعد لكمة قوية من قبضة الملاكم الأمريكي الشهير، مما أسفر عن نزول الدم من أنف بيج شو.

ووفقا لأسطورة WWE كريس جيريكو، فإن بيج شو يصر على أن أنفه كسرت بشكل أقل مما بدا.

ونقلت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية تصريحات عن جيريكو البالغ من العمر 50 عامًا، الذي أزاح الستار عن الواقعة بقوله: إن بيج شو أبلغ مايويذر قائلا ”يمكنك ضربي وسأكون على ما يرام، أتذكر عندما عرض بيج شو على فلويد مايويذر ذلك على الحلبة“.

وأضاف جيريكو: ”أخبرني بيج شو أن مايويذر ضربه وكسر أنفه. لكن شو قال إن أنفه كسر بدرجة أقل“.

بعد الحادث المروع الذي ترك المشجعين مذهولين، كشف بيج شو، صاحب الجسم الضخم، أنه طلب من أسطورة الملاكمة مايويذر القيام بذلك بالضبط.

وقال جيريكو نقلا عن بيج شو: ”طلبت من فلويد أن يكسر أنفي. إذا لم يفعل شيئًا هائلاً في تلك الليلة، لما حقق هذا النزال أي نجاح. إنه مجرد تفاوت واضح في الحجم بيننا.

”كنت أحاول أن أفعل شيئًا مختلفًا عن ما يحدث في المصارعة العادية، لذا فهذه فرصة مع ملاكم محترف وثقت به، وهو أحد أعظم الملاكمين على الإطلاق لذلك فكرنا في فعل شيء مميز“.

وأضاف: ”لقد أمضيت عامًا كاملًا أتابع حلبات الملاكمة، لذلك أدركت أنه يعرف كيف يكسر أنفي دون أذى كبير. لقد أطلق لكمة خطافية يسارية، كان رائعًا حقا.

”هناك طريقة يمكن أن يكسر أنفي بها دون أذى كبير. يمكنني ضرب شخص ما في أنفه وظهور ذلك للجميع بوضوح أمام الناس. لقد فعلها فلويد وكان الأمر جيدًا“.