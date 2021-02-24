آخر تطورات الحالة الصحية لأسطورة الغولف تايجر وودز بعد تعرضه لإصابات خطيرة في حادث

قالت السلطات إن نجم الغولف تايجر وودز نُقل إلى مستشفى في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابات بالغة في الساق عندما انحرفت سيارته عن الطريق وانزلقت على تل شديد الانحدار؛ ما تطلب من فرق الإنقاذ إبعاده عن الحطام.

وأبلغ أليكس فيلانويفا، مدير شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، مؤتمرا صحفيا بعد ساعات قليلة من الحادث بأن الإصابات لا يُعتقد أنها تهدد حياة وودز، مضيفا أن نجم الغولف كان واعيا ”ويستطيع التواصل“ عندما وصلت فرق الإنقاذ.

وقالت إدارة الشرطة إن وودز، البالغ 45 عاما، الحاصل على 15 لقبا في بطولات الجولف الكبرى وأحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم، كان الراكب الوحيد في السيارة عندما تحطمت في نحو الساعة السابعة و12 دقيقة صباحا بالقرب من ضواحي رولينغ هيلز ورانشو بالوس فيردس.

VIDEO: Crew removes the car #TigerWoods was driving when he crashed. He is hospitalized with multiple leg injuries. pic.twitter.com/v8kkrCBgSh — Morgan Saxton (@KUTVMorgan) February 24, 2021

ووصف كارلوس غونزاليس، وهو نائب مدير الشرطة وكان أول من وصل إلى موقع الحادث، وودز بأنه كان ”هادئا وصافي الذهن“، وقال إنه تعرف عليه عندما أبلغ وودز الضابط بأن اسمه ”تايجر“.

وقال داريل أوسبي، رئيس فرق الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، إن وودز تعرض لإصابات خطيرة في ساقيه وتم تصنيف حالته في البداية بأنها خطيرة لكن مستقرة.

ونشر حساب وودز الرسمي على تويتر بيانا، اليوم الأربعاء، وقال إنه خضع ”لتدخل جراحي طويل“ في الجزء السفلي من ساقه اليمنى وكاحله وكان ”يقظا ومتجاوبا ويتعافى في غرفته بالمستشفى“.

وقال مارك شتاينبرغ، وكيل أعمال وودز، في بيان: ”تعرض تايجر وودز لإصابات عديدة بالساق ويخضع لجراحة حاليا ونشكركم على احترام الخصوصية والدعم“.

ولم يتضح بعد مدى تأثير الحادث على مسيرة وودز في الغولف.

وأظهرت لقطات فيديو من موقع الحادث سيارة وودز ذات اللون الرمادي الداكن من طراز جنيسيس وهي محطمة تماما وتجثم على جانبها أسفل التل ونوافذها مهشمة.

وذكر فيلانويفا، مدير شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، أن سيارة وودز اصطدمت بشجرة وانقلبت رأسا على عقب بضع مرات بعد خروجها عن الطريق.

وقالت إدارة الشرطة في البداية، إن أداة إنقاذ تعرف باسم ”فكي الحياة“ استخدمت لإخراج وودز من الحطام. وقال مسؤولو إدارة الإطفاء لاحقا إن عمال الإنقاذ أخرجوا وودز من السيارة عن طريق زجاجها الأمامي بعد إزالته.

نقل أسطورة الغولف تايجر وودز إلى المستشفى بعد إصابته في حادث سير مروع (فيديو) https://t.co/vvedEEfHpw pic.twitter.com/TkKityAcnj — إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2021

* موهبة فذة

بفضل نجاحه على العشب الأخضر تحول وودز إلى نجم عالمي ودخل عصرا مليئا بعقود إعلانية بملايين الدولارات، ونشر الغولف إلى جمهور يتجاوز بكثير جمهورها التقليدي من الذكور والبيض والطبقة المتوسطة.

واستضاف وودز، أعظم لاعبي الغولف في جيله، بطولة جنيسيس إنترناشونال السنوية في مطلع الأسبوع لكنه لم يشارك فيها.

وتحول تايجر وودز المولود في كاليفورنيا إلى لاعب محترف في 1996 وفاز بلقبه الأول في الجولة الأمريكية لبطولات الغولف في ظهوره الخامس فقط. ومنذ ذلك الوقت أعاد وودز تعريف الرياضة.

وتصدر وودز التصنيف العالمي خلال 683 أسبوعا في المجمل وهو رقم قياسي، وحصل على 14 لقبا في البطولات الكبرى بين عامي 1997 و2008.

وبعد أن خرجت مسيرته عن مسارها في بعض الأوقات بسبب سلسلة من الإصابات والمشاكل الشخصية، نال وودز لقبه الـ 15 في البطولات الكبرى في بطولة الأساتذة عام 2019، وهي المرة الخامسة التي يحرز فيها لقب هذه البطولة.

ويحتل وودز المركز الثاني خلف جاك نيكلاوس صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى برصيد 18 لقبا.