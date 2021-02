آخر تطورات الحالة الصحية لأسطورة الغولف تايجر وودز بعد تعرضه لإصابات خطيرة في حادث

قالت السلطات إن نجم الغولف تايجر وودز نُقل إلى مستشفى في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابات بالغة في الساق عندما انحرفت سيارته عن الطريق وانزلقت على تل شديد الانحدار؛ ما تطلب من فرق الإنقاذ إبعاده عن الحطام.

وأبلغ أليكس فيلانويفا، مدير شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، مؤتمرا صحفيا بعد ساعات قليلة من الحادث بأن الإصابات لا يُعتقد أنها تهدد حياة وودز، مضيفا أن نجم الغولف كان واعيا ”ويستطيع التواصل“ عندما وصلت فرق الإنقاذ.

وقالت إدارة الشرطة إن وودز، البالغ 45 عاما، الحاصل على 15 لقبا في بطولات الجولف الكبرى وأحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم، كان الراكب الوحيد في السيارة عندما تحطمت في نحو الساعة السابعة و12 دقيقة صباحا بالقرب من ضواحي رولينغ هيلز ورانشو بالوس فيردس.

VIDEO: Crew removes the car #TigerWoods was driving when he crashed. He is hospitalized with multiple leg injuries. pic.twitter.com/v8kkrCBgSh

