موعد بطولة "مستر أولمبيا" 2021‎

سيكون المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ“بيج رامي“ قادرا على الدفاع عن لقب مستر أولمبيا عندما يشارك في نسخة 2021 من المسابقة، والتي ستقام في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانغ في أورلاندو بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهرين بقليل من إقامة مستر أولمبيا 2020 في نفس المدينة، التي استضافت المسابقة للمرة الأولى منذ عام 1998 بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيدافع ”بيج رامي“ عن لقبه بعدما أصبح الرياضي السادس عشر الذي يفوز باللقب، وذلك بعد تتويجه في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتعتبر مستر أولمبيا أحد أكبر حدثين في عالم كمال الأجسام، والثاني هو مهرجان أرنولد الرياضي، والذي يعقد عادةً في بداية شهر مارس/آذار في كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية، لكن لا يوجد حتى الآن أي شيء رسمي بشأن موعده، لكنه عادة يقام قبل مستر أولمبيا؛ نظرا لأن البطل يتأهل للمشاركة في البطولة.

وقال دان سولومون، كبير مسؤولي مستر أولمبيا في بيان: ”لقد كان فريقنا مشغولًا بتقييم الخيارات لنسخة هذا العام، ويسعدنا أن نعلن أنه تم اختيار أورلاندو لاستضافة المسابقة، رحبت المدينة بأكملها بمشجعينا والرياضيين المشاركين بأذرع مفتوحة العام الماضي، وأصبحت خططنا الآن تطوير الأمر ونقله إلى مستوى جديد تمامًا هذا العام“.

ويستضيف مركز مؤتمرات مقاطعة أورانغ مرة أخرى مستر أولمبيا في نسخته السابعة والخمسين جنبًا إلى جنب مع مهرجان أولمبيا العالمي للياقة البدنية، المعروف رسميًا باسم ”أوليمبيا إكسبو“، وسيكون فندق حياة ريجنسي أورلاندو (المجاور لمركز المؤتمرات) الفندق الرسمي للحدث.

ويرجع الفضل في إعادة إحياء مسابقة مستر أولمبيا بعد توقفها عام 2014 للمالك والمروج جاك وود، الذي قال إنه يتطلع إلى نسخة رائعة هذا العام.

وقال وود في البيان: ”لقد كانت لحظة فخر لنا جميعًا عندما شاهدنا صناع الرياضة يجتمعون معًا في عام 2020 في مستر أولمبيا، والتي لن ننساها قريبًا، لكن هذه مجرد بداية. يعمل فريقنا بالفعل على رفع المستوى لأعلى في أكتوبر. لن ترغب في تفويت ما خططنا له لإنجاح نسخة هذا العام“.

وسيتم طرح تذاكر الشخصيات المهمة للبيع في أوائل الشهر المقبل، ومن المقرر أن تبدأ مبيعات التذاكر العادية في أبريل/نيسان المقبل.