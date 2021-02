نتائج إليمنيشن تشامبر 2021: ذا ميز يتوج باللقب.. وإيدج يهاجم رومان رينز ويتوعده في "راسيلمينيا 37" (فيديو)

شهد عرض ”wwe إليمنيشن تشامبر 2021″، الذي أقيم فجر الإثنين، العديد من المفاجآت والنزالات القوية، إذ نجح ”ذا ميز“ في الفوز ببطولة WWE على حساب البطل السابق درو ماكنتاير.

وكان ماكنتاير نجح في الفوز بنزال غرفة الإقصاء ولكن ”ذا ميز“ قام بصرف ”Money in the Bank“، من أجل المنافسة على اللقب، وتمكن بالفعل من إسقاط ماكنتاير، والذي كان بدوره منهكا من النزال.

Can’t to watch The Miz defend the WWE Championship against Bad Bunny at WrestleMania. #WWEChamber pic.twitter.com/wTnxgNCY7z

