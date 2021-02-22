رياضة

نتائج إليمنيشن تشامبر 2021: ذا ميز...
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نتائج إليمنيشن تشامبر 2021: ذا ميز يتوج باللقب.. وإيدج يهاجم رومان رينز ويتوعده في "راسيلمينيا 37" (فيديو)

شهد عرض "wwe إليمنيشن تشامبر 2021"، الذي أقيم فجر الإثنين، العديد من المفاجآت والنزالات القوية، إذ نجح "ذا ميز" في الفوز ببطولة WWE على حساب البطل السابق درو

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شهد عرض ”wwe إليمنيشن تشامبر 2021″، الذي أقيم فجر الإثنين، العديد من المفاجآت والنزالات القوية، إذ نجح ”ذا ميز“ في الفوز ببطولة WWE على حساب البطل السابق درو ماكنتاير.

وكان ماكنتاير نجح في الفوز بنزال غرفة الإقصاء ولكن ”ذا ميز“ قام بصرف ”Money in the Bank“، من أجل المنافسة على اللقب، وتمكن بالفعل من إسقاط ماكنتاير، والذي كان بدوره منهكا من النزال.

النزال الأول

وخلال النزال الأول في حجرة الإقصاء لتحديد منافس رومان رينز على اللقب، تواجد كل من دانيال براين وجاي أوسو وكيفين أوينز وسامي زين مع كينج كوريين وسيزارو، لينجح في النهاية براين في حسم النزال بعد تثبيت جاي أوسو في نهاية المواجهة.

النزال الثاني

وخلال النزال الثاني على لقب WWE العالمي، واجه رومان رينز نظيره دانيال براين، لينجح رينز في حسم المواجهة في منافسة لم تشهد صعوبات كبيرة.

ولكن خلال احتفاله بالفوز تعرض رينز لضربة مفاجئة وقوية من إيدج، الذي قام بالإشارة إلى شعار ”راسيلمينيا 37“ ليؤكد اختياره لمواجهته على اللقب المقبل.

النزال الثالث

وفي النزال الثالث على لقب بطولة الولايات المتحدة، نجح مات ريدل في إسقاط موريسون وبوي لاشلي، بعد أن قام بتثبيت موريسون وكان لاشلي خارج الحلبة غير قادر على العودة في الوقت المناسب.

لقب التاج تيم للسيدات

وفي نزال لقب التاج تيم للسيدات، استطاعت بطلتا ألقاب الفرق النسائية، نايا جاكس وشاينا بازلر، من الحفاظ على ألقابهما، بعد الفوز على ساشا بانكس، وبيانكا بلير.

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