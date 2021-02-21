رياضة

ديوكوفيتش يهزم ميدفيديف ويفوز بأستر...
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ديوكوفيتش يهزم ميدفيديف ويفوز بأستراليا المفتوحة للمرة التاسعة

فاز المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف 7-5 و6-2 و6-2 ليتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة، معززًا بذلك رقمه

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المصدر: رويترز

فاز المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف 7-5 و6-2 و6-2 ليتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة، معززًا بذلك رقمه القياسي غير المسبوق.

وبفوزه اليوم على ملعب رود ليفر في ملبورن، يحرز ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا، اللقب رقم 18 في البطولات الأربع الكبرى.

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