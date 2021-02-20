الجواد "مشرف" يخطف جائزة الـ 20 مليون دولار في بطولة "كأس السعودية" (صور وفيديو)

فاز الجواد السعودي، ”مشرف“، المملوك للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، مساء السبت، بالمركز الأول لبطولة ”كأس السعودية“ العالمية لسباقات الخيل، ونال جائزتها القيمة البالغة 20 مليون دولار.

وأقيم الشوط الختامي من البطولة على ميدان الملك عبدالعزيز للخيل في الرياض، قبل أن يحسم الخيال ديفيد ايجن، السباق لمصلحته وسط منافسة قوية من أبرز الخيول والخيالة في العالم.

الحصـان 🐎 “ مشرف“ بطلاً لكأس أغلى سباق خيل في العالم

للمالك الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل #كأس_السعودية_العالمي_للخيل 🇸🇦#محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعوديةpic.twitter.com/gTluc5sx2c — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 20, 2021

وحضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحفل الختامي للبطولة، والذي جرى فيه تسليم كأس البطولة لمالك الجواد الأمير عبدالرحمن، وتسليم مجسم حصان، وخوذة الخيال لمدرب الجواد، جون جوسدن، والخيال ديفيد ايجن، على التوالي.

يأبى مشرف أن يرحل ❤️

ابارك للوالد الامير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل حصوله على #كأس_السعودية

عبر الجواد #مشرف pic.twitter.com/zRkTr52wn4 — Faisal Bin Meshrf (@faisalmishref) February 20, 2021

وهذه هي النسخة الثانية من البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار، موزعة على 16 شوطًا تمثل في تفاصيلها سباقات عالمية متنوعة ما بين المضمار الرملي والعشبي، لتكون من أغلى مسابقات الخيل في العالم، وتنافس بطولات شهيرة مثل كأس ”بيغاسوس العالمي، وكأس دبي العالمي.

وضمت هذه النسخة، خيالة من الجنسين، من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

سمو #ولي_العهد يهنئ في منصة التسليم الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل فائزاً بكأس السعودية الأغلى في العالم بعد فوز الجواد مشرف بقيادة المدرب جون جوسدن والخيال ديفيد ايجن.#محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية pic.twitter.com/x8lw9lg1xa — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) February 20, 2021

وفاز في نسخة البطولة العام الماضي، الجواد الأمريكي ”ماكسيمم سكيورتي“ المملوك لشركة ”كولمور“،بعدما نجح فارسه ”جي بي ماجنير“ في التفوق على فرسان منافسين من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

وتنظم السعودية الكثير من الفعاليات والبطولات والمناسبات الترفيهية والثقافية والرياضية ذات الصبغة العالمية، مع سعي أكبر بلد خليجي لتحقيق أهداف خطة تنمية عملاقة تتضمن جلب إيرادات للاقتصاد النفطي من خلال تشجيع السياحة الداخلية وجذب سياح من مختلف دول العالم، واستقطاب استثمارات أجنبية.