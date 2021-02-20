رياضة

الجواد "مشرف" يخطف جائزة الـ 20 ملي...
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الجواد "مشرف" يخطف جائزة الـ 20 مليون دولار في بطولة "كأس السعودية" (صور وفيديو)

فاز الجواد السعودي، "مشرف"، المملوك للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، مساء السبت، بالمركز الأول لبطولة "كأس السعودية" العالمية لسباقات الخيل، ونال جائزتها

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المصدر: الرياض- إرم نيوز

فاز الجواد السعودي، ”مشرف“، المملوك للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، مساء السبت، بالمركز الأول لبطولة ”كأس السعودية“ العالمية لسباقات الخيل، ونال جائزتها القيمة البالغة 20 مليون دولار.

وأقيم الشوط الختامي من البطولة على ميدان الملك عبدالعزيز للخيل في الرياض، قبل أن يحسم الخيال ديفيد ايجن، السباق لمصلحته وسط منافسة قوية من أبرز الخيول والخيالة في العالم.

وحضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحفل الختامي للبطولة، والذي جرى فيه تسليم كأس البطولة لمالك الجواد الأمير عبدالرحمن، وتسليم مجسم حصان، وخوذة الخيال لمدرب الجواد، جون جوسدن، والخيال ديفيد ايجن، على التوالي.

وهذه هي النسخة الثانية من البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار، موزعة على 16 شوطًا تمثل في تفاصيلها سباقات عالمية متنوعة ما بين المضمار الرملي والعشبي، لتكون من أغلى مسابقات الخيل في العالم، وتنافس بطولات شهيرة مثل كأس ”بيغاسوس العالمي، وكأس دبي العالمي.

وضمت هذه النسخة، خيالة من الجنسين، من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وفاز في نسخة البطولة العام الماضي، الجواد الأمريكي ”ماكسيمم سكيورتي“ المملوك لشركة ”كولمور“،بعدما نجح فارسه ”جي بي ماجنير“ في التفوق على فرسان منافسين من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

وتنظم السعودية الكثير من الفعاليات والبطولات والمناسبات الترفيهية والثقافية والرياضية ذات الصبغة العالمية، مع سعي أكبر بلد خليجي لتحقيق أهداف خطة تنمية عملاقة تتضمن جلب إيرادات للاقتصاد النفطي من خلال تشجيع السياحة الداخلية وجذب سياح من مختلف دول العالم، واستقطاب استثمارات أجنبية.

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