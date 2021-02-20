الإيراني سعيد مولاي يفوز بالميدالية الفضية في بطولة دولية بـ"إسرائيل"

فاز سعيد مولاي، لاعب الجودو الإيراني، الذي فر من بلاده بالميدالية الفضية في بطولة دولية في ”إسرائيل“.

وفر سعيد مولاي من إيران إلى ألمانيا بعدما تجاهل أوامر بالانسحاب من مباراة عام 2019 لتجنب مواجهة لاعب إسرائيلي.

وقال مولاي إن السلطات الإيرانية مارست عليه ضغوطا للانسحاب من بطولة العالم في 2019 التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو لتجنب احتمال مواجهة لاعب إسرائيلي في المباراة النهائية.

وفي ألمانيا حصل مولاي على الجنسية المنغولية، وشارك أخيرا ممثلا لدولة منغوليا، علما أنه بطل العالم في الجودو للعام 2018.

وقال مولاي في تصريحات صحفية: ”أنافس باسم منغوليا. وليس باسم إيران… أنا أمارس الرياضة. لطالما كنت رياضيا، ولم أكن سياسيا أبدا“.

تجدر الإشارة إلى أنه تم منع إيران من المشاركة في مسابقات الجودو الدولية بعد حادثة مولاي إلى أجل غير مسمى.

ويوم الثلاثاء الماضي علق آرش مير إسماعيلي، رئيس اتحاد الجودو الإيراني، على مشاركة اللاعب في البطولة في ”إسرائيل“ بالقول إن مولاي ”تجاهل المثل العليا للنظام وتجاهل أهداف البلاد.. هذا شيء مخز“.