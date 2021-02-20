أوساكا تهزم برادي وتحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية

فازت اليابانية نعومي أوساكا على الأمريكية جنيفر برادي المصنفة 22 بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6/4 و6/3 لتحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية اليوم السبت

ومنح الفوز اللاعبة اليابانية رابع لقب في البطولات الأربع الكبرى.

ولم تقدم المصنفة الثالثة أوساكا أفضل أداء لكنه كان كافيا للفوز بعد أن فازت في 6 أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى ثم تقدمت سريعا 4/0 في المجموعة الثانية.

وقرب النهاية قدمت برادي بعض المقاومة وكسرت إرسال أوساكا عكس سير اللعب لكنها ارتكبت الكثير من الأخطاء بعد ذلك لتحصل منافستها على فرصة للحسم سريعا.

وأنهت أوساكا المباراة بضربة إرسال قوية لم تتمكن برادي من ردها إلى داخل الملعب.