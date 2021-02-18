نورمحمدوف: رونالدو كان سيصبح بطلا لـ UFC لو ولد في داغستان ‎

قال حبيب نورمحمدوف إن كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس كان من الممكن أن يصبح بطلا لـ UFC إذا ولد في داغستان، مسقط رأس بطل الوزن الخفيف في منافسات UFC الذي اعتزل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأصبحت داغستان معقلا للفنون القتالية المختلطة على مدار العقد الماضي، حيث انتشرت مجموعة كبيرة من المقاتلين القادمين من المنطقة في منافسات اللعبة في جميع أنحاء العالم.

وكان والد نورمحمدوف الراحل، عبد المناب، مسؤولاً بشكل كبير عن تطور المصارعين في داغستان، ولذلك يعتقد المقاتل الشهير أن رونالدو (35 عاما) كان سيصبح بطلًا مقاتلًا إذا كان قد ولد في شمال القوقاز.

وإلى جانب صورة له في ملعب نو كامب بعد فوز باريس سان جيرمان على برشلونة، كتب نورمحمدوف على حسابه في انستغرام بالروسية: ”لقد أحببت كرة القدم منذ طفولتي وكنت أحلم دائمًا بأن أصبح لاعب كرة قدم. لكنني ولدت في داغستان وأنتم تعرفون ما هي الأولوية هناك. من يدري، ربما إذا ولد كريستيانو رونالدو في داغستان، لكان قد أصبح أيضًا بطل UFC“.

وأضاف ”أريد أن أقول إن كرة القدم هي رياضتي المفضلة وقد أصبحت مقاتلًا بالصدفة. أنا أمزح، وليس بالصدفة. سأخبركم في وقت ما عن هوسي الخاص بكرة القدم في مرحلة الطفولة وكيف كنت جالسًا في الفصل في الصف السادس حيث كتبت في كراستي 200 اسم لاعب كرة قدم (لم يكن هناك إنترنت في ذلك الوقت). لقد سعدت لوجودي في هذا الاستاد الأسطوري ورؤية هذه المباراة مباشرة“.

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نورمحمدوف ، الذي أعلن اعتزاله في أكتوبر الماضي ، لا يزال لديه طموحات للعب كرة القدم بشكل احترافي، وقال في وقت سابق لمحطة Match TV : ”: ”لعب كرة القدم على المستوى الاحترافي هو حلم الطفولة. بالطبع لدي مثل هذه الرغبة. كرة القدم هي ملكة الرياضة بعد كل شيء.

وأضاف: ”من لم أناقش هذا الأمر معه! لقد تحدثت حتى مع رئيس الاتحاد الأوروبي الكسندر تشيفرين، ومع مالك نادي باريس سان جيرمان ، نعم وحتى مع كريستيانو رونالدو. النادي المفضل لي هو ريال مدريد. في الحقيقة المباراة الأولى التي أتذكرها عندما شاهدت 90 دقيقة كاملة كانت ريال ضد يوفنتوس في 1998 (نهائي دوري أبطال أوروبا). أتذكر أن مياتوفيتش سجل من وضع تسلل ، لكننا انتصرتا“.

وفي العام الماضي ، كشف نورمحمدوف عن أنه يفضل كرة القدم على الفنون القتالية، قائلاً لـروسياUFC : ”بالنسبة لي ، كرة القدم هي الرياضة الأولى. عندما كنت طفلا ، كنت أحلم بأن أصبح لاعب كرة قدم وكنت دائما أشاهد مباريات كرة القدم.

”بطريقة ما ، كرة القدم أفضل (من الفنون القتالية المختلطة) ، لست مضطرًا للقتال أو تحطيم أي شخص – ما عليك سوى الذهاب إلى الملعب وإظهار للجميع ما يمكنك القيام به بشكل احترافي. بالطبع ، الأمر صعب لكني أحبها أكثر. أكثر من UFC“.