رياضة

نوفاك ديوكوفيتش يتجاوز كاراتسيف ويت...
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نوفاك ديوكوفيتش يتجاوز كاراتسيف ويتأهل لنهائي بطولة أستراليا للتنس

ديوكوفيتش سيلعب ضد ستيفانوس تيتيباس أو دانييل ميدفيديف في النهائي يوم الأحد.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

وضع الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب، حدًا لمسية الروسي أصلان كاراتسيف، وتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة، بعد فوزه 6/3 و6/4 و6/2 اليوم الخميس.

وتعرض ديوكوفيتش لكسر الإرسال مرتين أمام كاراتسيف، المصنف رقم 114 عالميا، لكنه نجح في تجنب المفاجأة على ملعب رود ليفر.

وحسن ديوكوفيتش مستواه في المجموعة الثالثة، ليفوز بإرسال ساحق وسط تشجيع حماسي من الجماهير.

وسيلعب ديوكوفيتش ضد ستيفانوس تيتيباس، أو دانييل ميدفيديف، في النهائي يوم الأحد.

وتفوقت نعومي أوساكا على سيرينا وليامز لتتأهل إلى النهائي الثاني لها في ملبورن حيث فازت 6/3 و6/4 على ملعب رود ليفر.

وقالت أوساكا إنها كانت تحتاج للتركيز في لعبها لإنهاء مسيرة وليامز نحو معادلة الرقم القياسي بالتتويج باللقب 24 في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت اللاعبة اليابانية: ”كنت أشعر بتوتر بالتأكيد“.

وأضافت ”من المخيف جدا ضرب الإرسال في الشوط الأول ورؤيتها في الجهة الأخرى للشبكة“.

وتابعت ”كنت قلقة من كيفية تصرفها إذا سددت كرة ضعيفة وعندما تأخرت 2/0 كنت أشجع نفسي للتحكم في طريقة لعبي بدلا من التفكير فيها“.

وستواجه أوساكا منافستها جنيفر برادي يوم السبت في النهائي.

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نوفاك ديوكوفيتش يتجاوز كاراتسيف ويت...
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نوفاك ديوكوفيتش يتسلم جائزة المصنف الأول عالميًا للمرة السادسة في تاريخه

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المصدر: فريق التحرير

تسلم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش اليوم الأحد، جائزة المصنف الأول عالميا بنهاية العام، وذلك على هامش بطولة الأساتذة الختامية التي تحتضنها لندن خلال الفترة من 15 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

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