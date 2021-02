نوفاك ديوكوفيتش يتجاوز كاراتسيف ويتأهل لنهائي بطولة أستراليا للتنس

وضع الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب، حدًا لمسية الروسي أصلان كاراتسيف، وتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة، بعد فوزه 6/3 و6/4 و6/2 اليوم الخميس.

وتعرض ديوكوفيتش لكسر الإرسال مرتين أمام كاراتسيف، المصنف رقم 114 عالميا، لكنه نجح في تجنب المفاجأة على ملعب رود ليفر.

وحسن ديوكوفيتش مستواه في المجموعة الثالثة، ليفوز بإرسال ساحق وسط تشجيع حماسي من الجماهير.

وسيلعب ديوكوفيتش ضد ستيفانوس تيتيباس، أو دانييل ميدفيديف، في النهائي يوم الأحد.

