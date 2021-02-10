بطل كمال أجسام بريطاني ينشر فيديو لوحشية الشرطة معه أثناء اعتقاله

نشر لاعب كمال الأجسام البريطاني ناثان دي آشا، المحترف والمقيد في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، مقطع فيديو على حسابه على ”إنستغرام“ يظهر فيه أثناء اعتقاله في ليفربول.

وشهد العام الماضي احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء العالم تضامناً مع وحشية الشرطة في إطار حملة ”حياة السود مهمة“، حيث تم في كثير من الأحيان معاملة الرجال السود في جميع أنحاء العالم بعنف من قبل الشرطة إثر وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد.

ولكن يبدو أن ناثان دي آشا واجه هذه المشكلة في ليفربول، إذ علق على الفيديو الذي نشره على حسابه في ”إنستغرام“، قائلا: ”ما لا تظهره لك وسائل الإعلام.. هو الحقيقة“.

ويمكن رؤية عدد من ضباط الشرطة يحيطون بركبة لاعب كمال الأجسام دي آشا بعد تكبيل يديه بالفعل ثم طرحه أرضا وركله بشكل متواصل في بطنه وأنحاء جسده.

ورغم عدم وضوح سياق اعتقال البطل دي آشا، لكن هذا فيديو مثير للقلق على أقل تقدير، حيث يبدو أنه لم يشكل تهديدًا مباشرًا للضباط في مكان الحادث.

وسرعان ما أحاط دي آشا أكثر من تسعة ضباط، بينهم واحد معه كلب بوليسي، وشوهد أحد الضباط وهو يركل دي آشا بركبته بقوة في بطنه ثم يسحبه على الأرض فيما بعد.

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ولم يظهر أي سياق حول سبب الاعتقال وفقًا لصفحته على ”إنستغرام،“ لكن دي آشا، الذي يمتلك ويدير مركز Prophecy Performance للألعاب الرياضية في ليفربول، أبقى على المركز مفتوحا على الرغم من أوامر الإغلاق بسبب كوفيد-19.

وبعد أن قرر أن يظل مفتوحًا، واجه دي آشا بعض المشاكل مع الشرطة المحلية وكان ينشر ما يحدث مع الشرطة بشكل روتيني على حسابه في إنستغرام.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني من عام 2020، نشر دي آشا البالغ من العمر 33 عامًا مقطع فيديو على إنستغرام أيضا يوضح سبب بقائه مفتوحًا، مؤكدا أن الأسباب المالية كانت وراء الإبقاء على المركز مفتوحا قبل أن يتم غلقه من قبل الشرطة.

وبعد ثلاثة أسابيع قال إنه انتصر وسيعيد افتتاحه، ومع ذلك، استمرت المناوشات مع الشرطة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، نشر دي آشا، وهو محترف معروف في كمال الأجسام ويشتهر بصدره وكتفيه المستديرين، مقطع فيديو لاثنين من الضباط يواجهونه خارج صالة الألعاب الرياضية الخاصة به. لكن بدا الحديث وديًا بدرجة كافية، وزعم دي آشا أن الضباط كانوا هناك من أجل ”محاولة إغلاق المركز“.

وبعد ذلك، وفي تعليق آخر نُشر في 29 يناير/كانون الثاني الماضي زعم دي آشا أنه ذهب لتفقد صالة الألعاب الرياضية الخاصة به، وأظهرت لقطات الكاميرا الشرطة وهي تحاول الدخول.

ونشر مداولاته مع رجال الشرطة وتم تغريمه لخرقه قيود كوفيد-19 الصارمة، لكن بعد خمسة أيام، نشر دي آشا تفاعلا آخر مع الشرطة. وفي الفيديو كان دي آشا، من كان يصور، وضابطًا داخل صالة الألعاب الرياضية الفارغة.

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يبدو أن دي آشا يتجول مع الضابط في الصالة في ظل وجود أربع شاحنات صغيرة وثمانية رجال شرطة مسلحين بالخارج.

وقبل جائحة كوفيد-19 أقر دي آشا، بطل بطولة نيويورك لكمال الأجسام لعام 2018 والجائزة الكبرى البريطانية في 2019، في 2017 بأنه مذنب بعد بيعه المواد المنشطة التي عادة يستخدمها لاعبو كمال الأجسام ليغيب عن بطولة مستر أولمبيا 2019 لحضور المحاكمة، حيث صدر حكما بحبه لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ.