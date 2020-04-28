فورمولا 1 تمدد فترة التوقف للمرة الثانية

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الثلاثاء، عن تمديد إغلاق مصانع فرق وصناع المحركات ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للمرة الثانية ولمدة 63 يومًا متتاليًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان، إن المجلس العالمي لرياضة المحركات صادق على التمديد، المحتمل أن يسري في، يونيو/ حزيران، بحسب مواعيد الإغلاق للفرق، بعد 35 يومًا مضت.

وأعلن عن التوقف في البداية في، مارس/ آذار، عندما كانت الرياضة تتطلع لعودة المنافسات في، مايو/ آيار، وكان من المفترض أن يستمر التوقف 21 يومًا، لكن تم التمديد في السابع من أبريل/ نيسان.

وعادة ما تحصل الفرق على عطلة في، أغسطس/ آب، لكن هذا لم يعد متاحًا الآن لتحصل فورمولا 1 على وقت لإقامة السباقات المؤجلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأمل فورمولا 1 في بدء الموسم في النمسا في، يوليو/ تموز المقبل، في غياب الجماهير إذا أعطت الحكومة الضوء الأخضر.