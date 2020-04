بإجراءات احترازية مشددة.. الملاكمة تتحدى فيروس كورونا في نيكاراغوا بحضور الجماهير (فيديو وصور)

في الوقت الذي توقفت فيه جميع الأنشطة الرياضية العالمية نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، فإن حدثا رياضيا في نيكاراغوا عزز آمال استئناف المسابقات مجددا، بإجراءات احترازية مشددة.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مسابقة في الملاكمة أقيمت في مركز أليكسيس أرغويلو الرياضي في مدينة "ماناغوا"، وقام منظمو المسابقة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية اللازمة على اللاعبين والجماهير والمشاركين في التنظيم، في ظل وباء "كورونا".

Gwan #Nicaragua 😎🥊😷 They must not have it as bad as everywhere else 🤔 #Boxing pic.twitter.com/OJ4I1TGQhz

— Jerome Wilson (@WipeoutWilson) April 26, 2020