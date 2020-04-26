بإجراءات احترازية مشددة.. الملاكمة تتحدى فيروس كورونا في نيكاراغوا بحضور الجماهير (فيديو وصور)

في الوقت الذي توقفت فيه جميع الأنشطة الرياضية العالمية نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، فإن حدثا رياضيا في نيكاراغوا عزز آمال استئناف المسابقات مجددا، بإجراءات احترازية مشددة.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مسابقة في الملاكمة أقيمت في مركز أليكسيس أرغويلو الرياضي في مدينة "ماناغوا"، وقام منظمو المسابقة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية اللازمة على اللاعبين والجماهير والمشاركين في التنظيم، في ظل وباء "كورونا".

Gwan #Nicaragua 😎🥊😷 They must not have it as bad as everywhere else 🤔 #Boxing pic.twitter.com/OJ4I1TGQhz — Jerome Wilson (@WipeoutWilson) April 26, 2020

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن منظمي المسابقة سمحوا بدخول الجماهير إلى المركز الرياضي، ولكنهم تعرضوا أولا لإجراء اختبارات قياس الحرارة، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا"، كما أن نظام الجلوس في المدرجات راعى تماما مسألة "التباعد الاجتماعي"، حيث كان هناك مقعدان فارغان بين كل متفرج وآخر.

Discussion of the precautions taken to mitigate the risk of COVID-19 transmission tonight in Managua, Nicaragua 🎥 Canal 6 Nicaragua pic.twitter.com/Jg06RM1ssH — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) April 26, 2020

وبحسب الصحيفة، فإن جميع المشاركين في المسابقة أجبروا على ارتداء "الكمامة" الطبية قبل دخول الصالة الرياضية، كما قام مسؤولو التنظيم بتعقيم المركز تماما قبل بدء المسابقة، ووصل الأمر إلى رش سائل التعقيم على الملاكمين فور صعودهم إلى الحلبة، وقبل بدء المباريات.