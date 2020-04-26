بإجراءات احترازية مشددة.. الملاكمة تتحدى فيروس كورونا في نيكاراغوا بحضور الجماهير (فيديو وصور)

بإجراءات احترازية مشددة.. الملاكمة...

جميع المشاركين في المسابقة أجبروا على ارتداء "الكمامة" الطبية قبل دخول الصالة الرياضية

المصدر: محمد ثروت - إرم نيوز

في الوقت الذي توقفت فيه جميع الأنشطة الرياضية العالمية نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، فإن حدثا رياضيا في نيكاراغوا عزز آمال استئناف المسابقات مجددا، بإجراءات احترازية مشددة.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن مسابقة في الملاكمة أقيمت في مركز أليكسيس أرغويلو الرياضي في مدينة "ماناغوا"، وقام منظمو المسابقة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية اللازمة على اللاعبين والجماهير والمشاركين في التنظيم، في ظل وباء "كورونا".

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن منظمي المسابقة سمحوا بدخول الجماهير إلى المركز الرياضي، ولكنهم تعرضوا أولا لإجراء اختبارات قياس الحرارة، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا"، كما أن نظام الجلوس في المدرجات راعى تماما مسألة "التباعد الاجتماعي"، حيث كان هناك مقعدان فارغان بين كل متفرج وآخر.

وبحسب الصحيفة، فإن جميع المشاركين في المسابقة أجبروا على ارتداء "الكمامة" الطبية قبل دخول الصالة الرياضية، كما قام مسؤولو التنظيم بتعقيم المركز تماما قبل بدء المسابقة، ووصل الأمر إلى رش سائل التعقيم على الملاكمين فور صعودهم إلى الحلبة، وقبل بدء المباريات.

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