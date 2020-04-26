NBA.. اتجاه لافتتاح بعض ملاعب تدريب دوري السلة الأمريكي

ذكرت شبكة (ESPN) أنه قد يتم افتتاح بعض ملاعب التدريب لفرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بحلول، يوم الجمعة المقبل، لكن هذا لا يعني أن استئناف المسابقة بات وشيكا.

وكان دوري السلة الأمريكي أول مسابقة كبرى تتوقف في أمريكا الشمالية بسبب فيروس كورونا حيث حدث ذلك في 11 مارس آذار بعدما جاءت نتيجة اختبار رودي غوبير، لاعب يوتا جاز، إيجابية.

لكن بعض الولايات الأمريكية بدأت بالفعل تخفيف إجراءات العزل العام والبقاء بالمنزل ما قد يدفع رابطة الدوري للسماح للاعبين بالعودة إلى ملاعب التدريب.

وقالت شبكة (ESPN) إن التدريبات ستكون اختيارية وستكون فردية في طبيعتها.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من رابطة دوري السلة.

وقبل توقف الموسم كان يتبقى حوالي ربع مباريات الدور التمهيدي بينما كان من المفترض انطلاق الأدوار الإقصائية الأسبوع الماضي.