بيع قميص مايكل جوردان في أولمبياد 1992 بـ216 ألف دولار

قالت دار روبرت إدواردز للمزادات اليوم الاثنين إن قميص مايكل جوردان في "فريق الأحلام" الذي شارك في مسابقة كرة السلة في دورة برشلونة الأولمبية العام 1992 تم بيعه مقابل 216 ألف دولار.

وهذا ثاني أعلى مبلغ لاقتناء قميص لجوردان بعد قميصه في أولمبياد 1984 الذي تم بيعه مقابل 274 ألف دولار.

وكتب جوردان على الجانب الأيمن من القميص عبارة "أطيب التمنيات.. مايكل جوردان".

وتم شراء القميص لأول مرة مقابل 17.500 دولار في سبتمبر أيلول 1992 في مزاد خيري.

وضم فريق الولايات المتحدة الفائز بذهبية كرة السلة للرجال في أولمبياد برشلونة العام 1992 والملقب "بفريق الأحلام" إلى جوار جوردان الأساطير ماجيك جونسون ولاري بيرد وسكوتي بيبن وتشارلز باركلي وكلايد دريكسلر وجون ستوكتون وديفيد روبنسون وكريس مولين.

وقال براين دواير رئيس دار روبرت إدواردز للمزادات في بيان: "مايكل جوردان أكثر رياضي شهرة على الإطلاق. فاز بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين 6 مرات إضافة إلى ذهبيتين أولمبيتين".

وأضاف "استمتع هواة جمع المقتنيات بفرصة نادرة للحصول على قميص جوردان لفريق الأحلام العام 1992 وهو أعظم فريق كرة سلة على الإطلاق".