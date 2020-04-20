اتحاد محترفي التنس يحذر اللاعبين من المباريات الاستعراضية

قالت سلطات التنس، اليوم الإثنين، إن اللاعبين يملكون الحرية في المشاركة في مباريات استعراضية أثناء فترة توقف النشاط حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن يجب عليهم إعطاء الأولوية لصحتهم والحذر من أي ممارسات فاسدة.

وتوقف موسم التنس، في بداية مارس آذار؛ بسبب الجائحة، بعد فرض الدول إجراءات العزل العام وغلق الحدود لاحتواء انتشار الفيروس، ليتم تعليق البطولات حتى 13 يوليو تموز المقبل على الأقل.

وتسبب توقف النشاط في معاناة لاعبي الدرجات الأدنى الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على دخلهم من المشاركة في البطولات.

وقال متحدث باسم اتحاد لاعبي التنس المحترفين لرويترز، اليوم: "اللاعبون محترفون ويعملون بشكل مستقل، ويملكون الحرية فيما يتخذونه من قرارات بشأن أنشطتهم أثناء توقف المنافسات".

وقال باتريك مراد أوغلو مدرب الأمريكية سيرينا وليامز، إن أكاديمية التنس التي يمتلكها في جنوب فرنسا ستستضيف بطولة مدتها 5 أسابيع، تبدأ في مايو أيار المقبل، وستمنح اللاعبين فرصة العودة للملاعب في خضم جائحة كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أن ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية ستستضيف بطولة استعراضية دون جماهير، بداية من الأول من مايو أيضا.

وأفادت البطولتان بالامتثال لمتطلبات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة اللاعبين والمدربين.

وأضاف اتحاد لاعبي التنس المحترفين: "نفهم أن بعض المباريات الاستعراضية ربما تبدأ في المكان والزمان الذي تسمح فيه قيود الحكومات المحلية بذلك، وهذه فرصة جيدة للاعبينا لخوض بعض المباريات التنافسية وجني بعض الدخل".

وتابع: "كما نذكر اللاعبين بالحاجة لإعطاء الأولوية للصحة والسلامة، واتباع الإرشادات الحكومية والصحية في هذا الوقت، بالإضافة لليقظة بشأن لوائح برنامج التنس لمكافحة الفساد".

ويلتقي الأسترالي أليكسي بوبيرين مع ديفيد جوفين المصنف العاشر عالميا، في المباراة الافتتاحية في بطولة أكاديمية مراد أوغلو.

وتبحث أكاديمية رفائيل نادال في مايوركا بإسبانيا تحويل ملاعبها لاستضافة أبرز اللاعبين للتدريب والتنافس في المباريات فيما بينهم، وسيتم بث هذه المباريات في جميع أنحاء العالم.