ديوكوفيتش يعارض إجباره على تناول لقاح لفيروس كورونا قبل اللعب

يعتقد نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا في التنس، أنه قد يتعرض لمأزق إذا أصبح من الضروري على اللاعبين تلقي لقاح لفيروس كورونا قبل استئناف منافسات الموسم في ظل التوقف بسبب الوباء.

وقال ديوكوفيتش في مناقشة عبر فيسبوك مع مجموعة من الرياضيين في صربيا، يوم الأحد: "بشكل شخصي أنا أعارض الحصول على لقاح ولا أريد أن يتم إجباري من أي شخص على تلقي لقاح حتى أستطيع السفر".

وأضاف: "لكن إذا أصبح الأمر إلزاميا، ماذا سيحدث؟ سأكون مطالبا باتخاذ قرار. لدي أفكاري بخصوص هذا الأمر ولا أعرف إن كانت بعض هذه الأفكار ستتغير في وقت ما".

وتابع: "إذا افترضنا أنه سيتم استئناف الموسم في يوليو أو أغسطس أو سبتمبر رغم أنه من غير المرجح حدوث ذلك، فإني أتفهم أنه سيكون ضروريا الحصول على لقاح بعد انتهاء فترة العزل العام بينما لا يوجد لقاح حتى الآن".

وفي الشهر الماضي، قالت إميلي ماوريسمو، المصنفة الأولى عالميا سابقا، إنه قد يتم إلغاء باقي منافسات موسم 2020 وأكدت أن البطولات لن تعود قبل حصول اللاعبين على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وكتبت الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى في رسالة انتشرت بشكل واسع على تويتر: "البطولات الدولية تعني مشاركة لاعبين من كل الجنسيات بالإضافة إلى المنظمين والمشجعين وناس تأتي من كل العالم. دون لقاح لا يوجد تنس".

وتوقع خبراء طبيون ألا يتم توفير لقاح ضد الفيروس واسع الانتشار قبل العام المقبل ليثير المخاوف بشأن إمكانية عدم إقامة أي بطولة للتنس خلال العام الجاري.

وألغيت بطولة ويمبلدون هذا العام لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بينما تقرر إقامة بطولة فرنسا المفتوحة من الـ 20 من سبتمبر/ أيلول وحتى الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول بدلا من موعدها السابق في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.

وبدأ ديوكوفيتش موسم 2020 بشكل رائع وتوج ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني ليرفع رصيده إلى 17 لقبا في البطولات الكبرى ونجح في الوصول إلى 18 انتصارا متتاليا في المباريات قبل توقف بطولات الرياضة حول العالم بسبب كورونا.

وتأجلت أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم إلى العام المقبل بسبب الفيروس الذي قتل نحو 165 ألف شخص حول العالم.

وأوقفت الجهات المسؤولة في التنس المسابقات حتى الـ 13 من يوليو /تموز.