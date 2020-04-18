ديوكوفيتش: الثلاثة الكبار يناقشون كيفية مساعدة لاعبي التنس الأقل تصنيفا

قال نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، اليوم السبت، إنه يتواصل مع روجر فيدرر ورفائيل نادال زميليه في مجلس لاعبي اتحاد لاعبي التنس المحترفين لمناقشة كيفية مساعدة اللاعبين الأقل تصنيفا المتعثرين ماليا في خضم جائحة فيروس كورونا.

وردا على سؤال من أحد المشجعين خلال دردشة مع ستانيسلاس فافرينكا على إنستغرام، قال ديوكوفيتش رئيس مجلس اللاعبين، إن هناك خطوات ستتخذ لضمان استفادة اللاعبين الأكثر حاجة فقط من أي خطة إغاثة.

وأضاف: "تحدثت مع روجر ورفائيل قبل عدة أيام وتناقشنا بشأن مستقبل التنس على المدى القريب، وكيف يمكننا مساعدة اللاعبين الأقل تصنيفا وهم الأكثر معاناة بكل وضوح.

"أغلب اللاعبين المصنفين من 250 وحتى 700 أو 1000 لا يملكون اتحادا أو رعاة لدعمهم وهم مستقلون ويتم التخلي عنهم".

وتوقف موسم التنس في بداية مارس آذار بسبب الفيروس تاركا اللاعبين في الدرجات الأدنى الذين يعتمدون كليا على الجوائز المالية من البطولات بدون أي وسيلة لكسب قوتهم.

ودفعت محنة اللاعبين الموجودين خارج أول 100 مركز في التصنيف العالمي اتحادي اللاعبين واللاعبات والاتحاد الدولي للتنس ومنظمي البطولات الأربع الكبرى للتعاون من أجل وضع خطط لتقديم بعض المساعدة.

وقال ديوكوفيتش: "نأمل أن يساهم اللاعبون بشكل جماعي في صندوق الإغاثة الذي سيتولى اتحاد اللاعبين المحترفين (وآخرين) توزيع أمواله باستخدام النماذج والمعايير.

"نريد تفادي تقديم أموال للاعب يناسب هذه الفئة (التصنيف الأدنى) لكنه ليس بحاجة للمال مثل آخرين.. نأمل في توزيع ما بين 3 و4.5 مليون دولار على اللاعبين الأقل تصنيفا".

وأشار ديوكوفيتش، الحاصل على 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، إلى أن الحلول قصيرة المدى يمكن أن تتضمن تحويل الجوائز المالية للمصنفين الكبار في بطولات ختام الموسم مثل البطولة الختامية لموسم الرجال إلى صندوق الإغاثة.

وأضاف اللاعب الصربي: "في حالة عدم إقامة أي بطولة (في 2020) فربما يمكن تحويل الجائزة المالية لبطولة أستراليا المفتوحة في العام المقبل إلى هذا الصندوق.

"أنا سعيد بتقارب مجتمع التنس. الجميع بدرك أساس التنس. اللاعبون المصنفون من 250 وأقل هم من يصنعون مستقبل التنس".

وتابع: "يجب أن نظهر لهم أنهم غير منسيين. يجب أيضا توجيه رسالة للاعبين صغار السن بأنهم يستطيعون العيش عند حدوث أزمات مالية".