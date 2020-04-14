تعرّف على الموعد الجديد لأول بطولة للغولف للسيدات في السعودية

أكد منظمون، أنه تحدد إقامة أول بطولة للغولف للسيدات في السعودية خلال الفترة 8-11 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تأجيلها من الشهر الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستستضيف السعودية البطولة ضمن الجولة الأوروبية للسيدات بجوائز تبلغ قيمتها مليون دولار وستكون الأولى من نوعها بالمملكة.

وقالت ألكسندرا أرماس، الرئيس التنفيذي لبطولات الجولة الأوروبية في بيان، اليوم الثلاثاء، "نحن متأثرون جدًا بالتزام الاتحاد السعودي للجولف بالعمل خلال هذه التحديات وإقامة هذا الحدث التاريخي".

وتوقفت منافسات الجولف للسيدات، منذ انتهاء بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة في 14 مارس/ آذار بسبب الوباء، بينما من المفترض أن تكون البطولة المقبلة في فرنسا خلال الفترة 18-20 يونيو/ حزيران.