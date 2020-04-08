المصارعون سينقلون على طائرات خاصة.. منافسات UFC تقام في ”جزيرة معزولة“ بسبب كورونا

يجد دانا وايت رئيس منافسات UFC صعوبة في إيجاد مكان يحتضن النزالات القادمة والمتوقفة حاليا، بسبب انتشار فيروس كورونا حيث كان من المقرر أن تجرى منافسات UFC249 في نيويورك، لكن الولاية الأمريكية تعتبر الأكثر تضررا من انتشار الوباء.

ويفكر دانا وايت في عدم ترك الفيروس يؤثر على منافسات رابطته للمصارعة، وقرر إجراء المنافسات على جزيرة خاصة معزولة.

وقرر دانا وايت نقل المصارعين عبر طائرات خاصة وهيأ الجزيرة التي اختارها لاستقبالهم وسيجري على أرضها منافسات UFC 249.

وقال وايت في تصريحات نشرتها الصحف البريطانية :“ راقبت هذا المكان طيلة شهرين وسنحط الرحال هنا وسنجري نزالات كل أسبوع ”.

وأكد دانا وايت أنه يشتغل على تأمين الجزيرة وقال :“ أنا على بعد يومين فقط من تأمين المكان .“

وأضاف رئيس UFC :“ لدي جزيرة خاصة أقوم بتأمينها وسننشأ كل ما يتعلق بالنزالات، سنجري على أرضها نزالات دولية كل أسبوع، لا يمكن أن أرسل المصارعين للولايات المتحدة الأمريكية لذلك سآتي بهم للجزيرة ”.

وشرح دانا وايت مشروعه وقال :“ سأقوم بنقل المصارعين عبر طائرات خاصة ونبدأ بلعب نزالات دولية، إذن منذ يوم 18 أبريل ستعود منافسات UFC ”.

وأضاف :“ لدينا طائراتنا الخاصة وكل ما نحتاجه للذهاب للجزيرة ”.

وكان دانا وايت قد أعلن أمس عن عدد من النزالات والتي شهدت انسحاب الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم من المشاركة في منافسات UFC249.

واضطر بطل العالم الروسي حبيب نورمحمدوف للانسحاب من منافسات UFC249 بسبب عدم قدرته على السفر للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لانتشار فيروس كورونا وتوقف السفر عبر الدول وجاء القرار بتعويضه بالأمريكي جوستين غيثج.

وسيواجه جوستين غيثج مواطنه الأمريكي توني فرغيسون والذي كان مقررا أن يواجه البطل الروسي على لقب بطولة العالم في الوزن الخفيف.