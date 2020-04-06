WrestleMania 36: كواليس مثيرة في نزال أندرتيكر وأي جي ستايلز (شاهد)

كشفت تقارير صحفية كواليس مثيرة في المباراة التي أقيمت بين المصارعين أندرتيكر واي جي ستايلز، مساء يوم السبت الماضي، في افتتاح فعاليات عرض راسليمنيا 36، WrestleMania 36.

وفرضت الأجواء المحيطة بالعالم حاليا، والتي تمنع إقامة المباريات الرياضية في صالات مغلقة، وبحضور جماهيري، نفسها على النزال، الذي أقيم بين المصارعين أندرتيكر واي جي ستايلز، حيث لجأ منظمو المباراة إلى الاستعانة بطريقة أخرى في إخراج اللقاء.

وقال موقع whatculture، إن المباراة تم تصويرها مثل أي عمل درامي قصير، بإعداد وإخراج سينمائي واضح المعالم.

وأشار، في تقرير نشره، اليوم الاثنين، إلى أن الموقع الذي تم اختياره لإقامة المباراة في ولاية فلوريدا الأمريكية تم إعداده لاستقبال النزال بين أندرتيكر وستايلز لمدة 5 أيام.

كما استغرق تصوير المباراة 8 ساعات كاملة، حيث تم البدء في إعداد الموقع يوم الـ 21 من مارس، وبدأ تصوير المباراة من الساعة التاسعة مساء يوم الـ25 من مارس، لتنتهي الحلقة في الخامسة من صباح يوم الـ26 من مارس الماضي.

وأكد التقرير أن مشهد إصابة أندرتيكر لم يكن معد سلفا، حيث كان المصارع يريد إعادة تصوير أحد المشاهد الهجومية، إلا أنه تعرض للإصابة بعد أن اصطدمت ذراعه بلوح زجاجي؛ ما أدى إلى حدوث نزيف في ذراعه، فقام فريق الإخراج بإعادة التصوير مرة أخرى لمعالجة الموقف.

وانتصر أندرتيكر على منافسه أي جي ستايلز بعدما قدما مواجهة رائعة، وأسقط ”الحانوتي“ ستايلز لأول مرة داخل القبر، وكان سيقوم بإغلاقه عليه بواسطة الجرافة ولكن عطله ظهور النجم لوك جلاوس والنجم كارل أندرسون اللذين قاما بالهجوم على أسطورة المصارعة من أجل إنقاذ صديقهما.

وخرج ستايلز من القبر وهاجم أندرتيكر، لكن استطاع الأخير السيطرة عليهم جميعا وقام بالإطاحة بالنجم أي جي ستايلز، وفى النهاية قام بإسقاطة مرة أخرى في حفرة القبر وقام بالإغلاق عليه بواسطة الجرافة ومن ثم غادر الأسطورة أندرتيكر صالة العرض بواسطة دراجته النارية.