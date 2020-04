WWE.. نتائج عرض ”راسلمينيا 36“: أندرتيكر يدفن أي جي ستايلز بعد مواجهة نارية (فيديو)

يعد راسلمينيا هو المهرجان الأضخم لاتحاد المصارعة ”WWE”، الذي أقيم مساء السبت، دون جماهير للمرة الأولى منذ 36 عاما، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما يقام العرض لأول مرة في تاريخ الاتحاد على يومين.

وقالت إدارة WWE في بيانها قبل انطلاق العرض: ”يُقام العرض لأول مرة في تاريخ العروض الشهرية على مدار يومين بمدينة أورلاندو خلف الأبواب المغلقة دون حضور الجمهور“، وذلك عوضا عن إقامته في ملعب ريموند جيمس، بمدينة تامبا بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتائج العرض:

اقتنص المصارع الأسطوري أندرتيكر فوزا قويا أمام المصارع أي جاي ستايلز.

وظهر أندرتيكر، المعروف بدخلاته المميزة، في ساحة النزال من خلال دراجة نارية مستعيدا شخصيته القديمة أمريكان باداس.

كانت السيطرة واضحة منذ البداية لصالح أندرتيكر الذي قام بتوجيه العديد من الضربات إلى ستايلز الذي سقط سريعا.

وحاول أي جي ستايلز الاعتذار لأندرتيكر والتوسل له ولكنه كان قد عزم أمره على دفنه.

وبالفعل أقدم أندرتيكر على دفن ستايلز ثم قاد جرافة وملأ الحفرة بالرمال حتى دفن ستايلز بالكامل ولم يظهر إلا يداه، وعقب ذلك استقل ”الحانوتي“ دراجته النارية ورفع يديه لتنطلق النيران من أحد المباني الموجودة.

كما خسر المصارع الكبير غولدبيرج العائد من جديد لعالم wwe أمام المصارع القوي برون سترومان، في دقيقتين على لقب اليونيفرسال.

وفي مباراة أخرى، فاز كيفين أوينز على المصارع سيث رولينز في مباراة دون قواعد وذلك بعد نزال قوي من المصارعين.

After eradicating Shane McMahon from WWE TV, Kevin Owens looks to one-up his former rival. #Wrestlemania pic.twitter.com/WNA77qPPXn

— Christian Hubbard (@KyloCool630) April 5, 2020