تأجيل مباراة جوشوا وبوليف على لقب العالم للوزن الثقيل في الملاكمة

ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية، اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل دفاع البريطاني أنطوني جوشوا عن لقب بطل العالم في الوزن الثقيل للملاكمة أمام الملاكم البلغاري كوبرات بوليف؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشبكة: إن هذا النزال الذي كان مقررا في 20 يونيو/حزيران المقبل على استاد توتنهام هوتسبير في قلب لندن تأجل إلى أجل غير مسمى.

وكان هذا النزال الأول في المملكة المتحدة منذ عامين، لكن هذه الجائحة التي اجتاحت العالم منذ نهاية 2019 تسببت في تأجيله.

وقال بوليف (38 عاما) بطل أوروبا السابق للهواة في وزن فوق الثقيل: إن النزال ربما يقام في نهاية العام على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن كما كان متفقا عليه.

وتغلب جوشوا (30 عاما) على آندي رويز في السعودية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليستعيد ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة، ورابطة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة الدولية التي خسرها لصالح منافسه قبلها بعدة شهور.