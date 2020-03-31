بيع منشفة أسطورة السلة الراحل كوبي براينت بأكثر من 33 ألف دولار

بيعت منشفة استعملها الراحل كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي، بآخر مباراة رسمية له أقيمت في أبريل 2016 بأكثر من 33 ألف دولار، وذلك وفقا لما أعلنته شركة المزاد العلني ”آيكونيك أوكشينز“ الأمريكية.

وكشفت الشركة أن المنشفة البيضاء لكوبي براينت بيعت بمبلغ 33.077 ألف دولار أمريكي، كما حصل الشاري كذلك على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.

وقال رئيس شركة المزاد جيف وولف لشبكة ”سي إن إن“ إن الشاري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بلوس أنجلوس ليكرز، موضحا أنه مشجع شغوف لليكرز ومشروعه على المدى الطويل هو إنشاء متحف في ولاية كاليفورنيا الجنوبية.

وخاض براينت الفائز بالدوري الأمريكي لكرة السلة 5 مرات مع لوس أنجلوس ليكرز ومرتين بالذهبية الأولمبية مع منتخب الولايات المتحدة، آخر مباراة رسمية له في الـ13 من أبريل 2016 والتي فاز بها فريقه على يوتا جاز 101-96 بعد التمديد.

وسجل براينت 60 نقطة في تلك المباراة قبل أن يضع منشفته حول عنقه ويطلق جملته الشهيرة ”مامبا أوت“، أي لقد انتهى الأمر لـ“مامبا“ وهو لقب براينت.

ولقي براينت (41 عاما) مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية يوم الـ26 من يناير الماضي مع ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا.