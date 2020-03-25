تقرير.. بطولة ويمبلدون للتنس بين الإلغاء والتأجيل

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، اليوم الأربعاء، أنهم سيعقدون اجتماعًا طارئًا، الأسبوع المقبل، لبحث احتمالات عدة بينها ”التأجيل أو الإلغاء“ لنسخة عام 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقام البطولة على الملاعب العشبية لنادي عموم إنجلترا بين 29 يونيو و12 يوليو.

وقال ريتشارد لويس الرئيس التنفيذي لنادي عموم إنجلترا:“التحدي الذي لا سابق له لفيروس كوفيد-19 يواصل التأثير على حياتنا بطريقة لم نكن نتخيلها وقلوبنا جميعًا مع المصابين والضحايا في المملكة المتحدة وحول العالم“.

وتابع:“الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين أولوية قصوى، ويجب أن نتحلى بالمسؤولية في كل قرار نتخذه، ونعمل بجد لتنفيذ خططنا لموسم 2020 وسنعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس الإدارة، الأسبوع المقبل، للخروج بقرار“.

وحذّر نادي عموم إنجلترا من أنه ”في الوقت الراهن، وبناءً على النصيحة التي تلقيناها من السلطات الصحية الرسمية (في إنجلترا)، والنافذة الضيقة المتاحة أمامنا لإقامة البطولة بسبب طبيعة أرضية الملاعب، لن يكون الإرجاء دون مخاطرة كبيرة وصعوبة“، مشددًا في الوقت نفسه على أن ”خيار اللعب خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين تم استبعاده“.

وأعلنت رابطتا اللاعبين واللاعبات هذا الشهر تمديد تعليق المنافسات حتى، 7 يونيو المقبل، على الأقل، أما بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الكبرى، والتي تقام على ملاعب ترابية، فتم تأجيل موعد انطلاقها إلى 20 سبتمبر بدلًا من 24 مايو.

لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة من قبل اللاعبين ومنظمي بطولات أخرى، إذ إنها اتخذت من دون تشاور مع الأطراف الآخرين المعنيين باللعبة، كما أن الموعد الجديد للبطولة الفرنسية، يأتي بعد نحو أسبوع فقط من ختام بطولة كبرى أخرى هي فلاشينغ ميدوز الأمريكية.

لكن منظمي فلاشينغ ميدوز أعلنوا بعد ذلك أنهم سيبحثون احتمال تعديل موعدها، لكن الفترة الجديدة المقررة لرولان غاروس ستشهد إقامة مسابقة كأس لايفر الاستعراضية في مدينة بوسطن الأمريكية، بمشاركة لاعبين من أوروبا وبقية العالم.

وشدد منظمو هذه المسابقة على أنها ستبقى في موعدها المحدد.