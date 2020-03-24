رغم تأجيلها حتى صيف 2021.. أولمبياد طوكيو ستظل تحمل اسم 2020

قالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو اليوم الثلاثاء، إن اسم دورة الألعاب الأولمبية سيبقى طوكيو 2020.

وأدلت كويكي بتعليقها للصحفيين بعدما عقدت اجتماعا عبر الهاتف مع شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم أيضا.

وقال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء، إن طوكيو ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية بحلول صيف 2021 كحد أقصى، معلنا تأجيل الحدث الرياضي الأضخم عالميا.

وأدلى آبي بتعليقه للصحفيين بعد اجتماع عبر الهاتف مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم.

وأشارت هاشيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو إلى أن تأجيل دورة الألعاب لن يمتد لما بعد صيف 2021.