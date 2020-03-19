تأجيل نزال بين بوليف وجوشوا على لقب عالمي في الوزن الثقيل بسبب كورونا

قال الملاكم البلغاري كوبرات بوليف، اليوم الخميس، إن نزاله أمام بطل العالم في الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبوليف (38 عاما) بطل أوروبا السابق للهواة في وزن فوق الثقيل، وهو المتحدي الرسمي لجوشوا على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال بوليف: إن النزال ربما يقام في نهاية العام بدلا من 20 يونيو/ حزيران على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن كما كان متفقا عليه.

ولم يعد بالإمكان إقامة النزال في الملعب الذي يسع 62 ألف متفرج بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تأجيل بطولة أوروبا إلى 2021، ما يعني أن إعادة جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المتوقف قد تقام الآن في الصيف.

وقال بوليف الملقب باسم (الكوبرا): ”من المستحيل إقامة النزال في 20 يونيو رغم أني جاهزا تماما، النزال سيقام بعدها بعدة أشهر وربما في نهاية العام“.