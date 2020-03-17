استمرار منافسات UFC وتحديد موعد نزال حبيب نورمحمدوف ضد توني فرغيسون‎

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن دانا وايت، رئيس UFC، أكد على إجراء النزال المقبل بين الروسي حبيب نورمحمدوف والأمريكي توني فرغيسون في موعده يوم 18 نيسان/أبريل المقبل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وألغت رابطة المصارعة منافسات في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، من بينها واحدة كانت مقررة في لندن.

وتتميز نزالات UFC 249 المقرر إجراؤها في نيويورك، والتي قد تنقل خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بنزال الروسي حبيب نورمحمدوف والأمريكي توني فرغيسون على لقب بطولة العالم في الوزن الخفيف.

وقال دانا وايت: ”لقاء توني فرغيسون ونورمحمدوف في موعده، لقد نفذنا التعليمات بعدم وجود أكثر من 10 أشخاص في نفس القاعة، ونتمنى أن تتضح الأمور من هنا إلى منتصف أبريل“.

وأضاف رئيس رابطة المصارعة UFC: ”هذا النزال سيتم مهما كان الأمر، من المحتمل ليس في الولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا النزال سيجرى“.

وعبر وايت عن تفاؤله بإجراء النزال بين حبيب نورمحمدوف الذي لم يخسر أي نزال من أصل 28 في مواجهة توني فرغيسون الذي خسر 3 نزالات من أصل 25.

وأضاف وايت: ”اسمعوا ننظم نزالات كل أسبوع، الأبطال يرغبون في التباري والجماهير ترغب في المشاهدة، الأبطال يرغبون في العودة والاستمرار ولدينا عودة العديد من وسائل الإعلام التي تغطي أنشطتنا، سنستمر، أجلنا 3 منافسات ولكن نزال حبيب وتوني مستمر وفي موعده الرسمي“.