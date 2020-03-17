WWE تقرر إقامة عرض راسلمانيا 36 بدون جماهير

أصدرت شركة WWE للمصارعة الحرة للمحترفين بيانا عبر موقعها على الإنترنت يفيد بأن عرض راسلمانيا 36 المقبل سيكون بدون جماهير، مع تغيير مكانه؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيانها: ”بعد التنسيق مع الشركاء المحليين والمسؤولين الحكوميين، لن تجري راسلمانيا وجميع الأحداث ذات الصلة على استاد رايموند جايمس في تامبا فلوريدا. ومع ذلك، ستستمر راسلمانيا في البث المباشر يوم الأحد 5 أبريل الساعة 7 مساءً بالتوقيت شرق الولايات المتحدة على شبكة WWE، وستكون متاحة على محطات الدفع مقابل المشاهدة.

”فقط الأفراد الأساسيون سيكونون في القاعة وفي منشأة تدريب WWE في أورلاندو بولاية فلوريدا للإشراف على راسلمانيا ”.

ويضم عرض راسلمانيا 36 مباريات تشارك فيها مجموعة من أهم المصارعين في WWE، مثل جون سينا وبروك ليسنر وغولدبرغ وبيكي لينش ورومان راينز.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت WWEعروضها وسط تفشي وباء فيروس كورونا، حيث تم بث عرض راو بدون حضور جماهير لأول مرة على الإطلاق.

وشارك المصارع الشهير أندرتيكر في عرض راو، لكن بدون حضور جماهير، ودخل مع المقطوعة الموسيقية المعتادة له لكن في مشهد حزين بدون جماهير.

لكن أندرتيكر ظهر بشكل جديد واتجه نحو الحلبة بشكل مختلف، بعيدا عن طريقته المعتادة، مرتديا قبعة صغيرة سوداء على رأسه، ويفتقر إلى الأداء المعتاد المتوقع منه.