بعدما تسببت إصابته في إيقاف الـNBA.. غوبير لاعب السلة يأسف بسبب عدم تعامله بجدية مع فيروس كورونا

يشعر رودي غوبير، لاعب يوتا جاز، بالأسف بسبب عدم تعامله بجدية مع خطورة فيروس كورونا وقبل أن يتسبب مرضه في إيقاف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وباقي مسابقات الألعاب الأمريكية الشهيرة.

وكتب اللاعب الفرنسي البالغ عمره 27 عاما في حساب دوري السلة الأمريكي على تويتر: ”حالتي تتحسن بشكل تدريجي طفيف كل يوم“.

وتأكدت إصابة غوبير بالفيروس بعد يومين من سخريته من الحديث عن كورونا وتعمده لمس أجهزة الصحفيين الموجودة أمامه في المنضدة في نهاية المؤتمر الصحفي.

وقال غوبير: ”كنت أتمنى لو تعاملت مع هذا الأمر بجدية أكبر وأتمنى من الجميع أن يفعل ذلك“.

وجاء الإعلان عن إصابة غوبير قبل دقائق من مواجهة جاز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، حيث أسفر ذلك عن مشهد ركض الجهاز الطبي لثاندر إلى الملعب لإبلاغ الحكام أثناء فترة إحماء الفريقين.

وتناقش الحكام مع المدربين عدة دقائق قبل إعادة اللاعبين إلى غرفهم وألغيت المباراة، بينما لم يكن غوبير موجودا في الملعب.

وقررت رابطة الدوري الأمريكي إيقاف المسابقة في تلك الليلة وفي غضون 36 ساعة سارت باقي الألعاب الأمريكية على نفس الخطى ومنها دوري هوكي الجليد ودوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم ومسابقات الغولف.

وتأكد إصابة دونوفان ميتشيل، زميل غوبير في يوتا، بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي أيضا.