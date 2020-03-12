إيقاف مباريات دوري السلة الأمريكي (NBA) بعد إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أنها ستوقف البطولة عقب مباريات يوم الأربعاء بسبب إصابة أحد لاعبي يوتا جاز بفيروس كورونا.

وجاءت عينة أحد اللاعبين إيجابية قبل لحظات من انطلاق مباراة جاز ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر الليلة الماضية.

وأوضحت الرابطة أن اللاعب المصاب بالفيروس لم يكن في الملعب، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفرنسي رودي جوبير هو المصاب بفيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان: ”رابطة دوري كرة السلة الأمريكي قررت إيقاف البطولة بعد مباريات الليلة حتى إشعار آخر“.

وأضافت: ”رابطة الدوري ستستغل هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا“.

وقال جاز في بيان بموقعه الرسمي في الإنترنت: ”عينة أحد لاعبي يوتا جاز جاءت سلبية للإنفلونزا والتهاب الحلق وعدوى الجهاز التنفسي. تراجعت الأعراض على مدار اليوم لكن في إجراء وقائي وبالتشاور والتعاون مع الجهاز الطبي لدوري السلة الأمريكي ومسؤولي الصحة في أوكلاهوما قررنا إخضاعه لكشف لفيروس كوفيد-19“.

وأضاف: ”النتيجة الأولية جاءت إيجابية قبل انطلاق مباراة يوتا جاز ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر مباشرة. لذا قررت رابطة الدوري تأجيل المباراة، اللاعب تحت رعاية مسؤولي الصحة في أوكلاهوما سيتي. بالتعاون مع رابطة الدوري ومسؤولي الولاية سنقدم المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب“.

ولم يكن جوبير حاضرا في التشكيلة التي أعلنها جاز لخوض المباراة. وشارك اللاعب الفرنسي في المباراة الماضية ضد تورونتو رابتورز يوم الاثنين.

ولعب جاز ضد كليفلاند كافاليرز ونيويورك نيكس وبوسطن سيلتيكس وديترويت بيستونز ثم رابتورز في آخر عشرة أيام.

ونقلت شبكة ئي.إس.بي.إن عن بعض المصادر أن رابطة الدوري طلبت من هذه الفرق فرض الحجر الصحي الفردي على اللاعبين.

وقال مارك كوبان مالك دالاس مافريكس، إن الوضع ”جنوني“.

وكان من المقرر انطلاق الأدوار الإقصائية يوم الـ18 من أبريل/ نيسان على أن يبدأ النهائي في الرابع من يونيو/ حزيران.

وبعد بيان رابطة الدوري قالت رابطة دوري هوكي الجليد، إنها تتشاور مع الخبراء الطبيين وستقدم المزيد من التفاصيل اليوم الخميس.