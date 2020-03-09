تنظيم احتفالات إيقاد الشعلة الأولمبية في اليونان دون جمهور

قالت اللجنة الأولمبية اليونانية، اليوم الإثنين، إن احتفالات إيقاد الشعلة الأولمبية في أولمبيا القديمة في اليونان هذا الأسبوع ستكون دون جمهور، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وسيتم إيقاد الشعلة الأولمبية في أولمبيا القديمة في مراسم جرى تقليصها لأسباب صحية في 12 مارس/ آذار الجاري قبل جولة للشعلة داخل اليونان تستمر سبعة أيام، ستختتم بمراسم تسليم في العاصمة أثينا في 19 مارس.

وكان مصدر، قال اليوم الإثنين، إن منظمي احتفالات إيقاد الشعلة الأولمبية في أولمبيا اليونانية مهد الألعاب هذا الأسبوع، يخططون لتشديد الإجراءات الخاصة بالحدث بهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا بعد تقليصهم الاحتفالات الفعل.

وقال المصدر لـ“رويترز“ أيضا، إن المنظمين سيغلقون المركز الصحفي بعد الاحتفالات تفاديا لتجمع أعداد كبيرة في منطقة مغلقة، كما سيمنع حضور وسائل الإعلام خلال التدريب الأخير على المراسم يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر: ”سيقلص أيضا الحضور الإعلامي“.

ومنطقة إيليا التي تنتمي إليها أولمبيا من أكثر المناطق تضررا بانتشار الفيروس في اليونان.

وقررت طوكيو منع 340 طفلا من حضور مراسم تسليم واستقبال الشعلة الأولمبية خوفا على صحتهم.

وأمس الأحد قررت اليونان منع حضور الجمهور الأحداث الرياضية طوال أسبوعين، خوفا من انتشار الفيروس أيضا.