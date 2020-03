إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس في أمريكا بسبب مخاوف فيروس كورونا

أعلن منظمون، يوم الأحد، إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس في جنوب كاليفورنيا، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقال ديفيد أجوس، أستاذ الطب والهندسة الطبية الحيوية في جامعة جنوب كاليفورنيا: ”هناك خطورة كبيرة في الوقت الحالي على الصحة العامة بمنطقة ريفرسايد كاونتي في حال وجود تجمع كبير“.

وأضاف: ”ليس من المصلحة العامة للمشجعين واللاعبين والمناطق المجاورة إقامة المسابقة. يجب أن نتكاتف معا لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا“.

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة يوم الثلاثاء، وتجذب المسابقة كل عام مجموعة من أبرز اللاعبين كما حضر حوالي 475 ألف مشجع منافسات العام الماضي.

وقال تومي هاس مدير البطولة، إن المنظمين مستعدون للنظر في إمكانية إقامة المسابقة في موعد آخر.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020