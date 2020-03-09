إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس في أمريكا بسبب مخاوف فيروس كورونا

أعلن منظمون، يوم الأحد، إلغاء بطولة إنديان ويلز للتنس في جنوب كاليفورنيا، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وقال ديفيد أجوس، أستاذ الطب والهندسة الطبية الحيوية في جامعة جنوب كاليفورنيا: ”هناك خطورة كبيرة في الوقت الحالي على الصحة العامة بمنطقة ريفرسايد كاونتي في حال وجود تجمع كبير“.

وأضاف: ”ليس من المصلحة العامة للمشجعين واللاعبين والمناطق المجاورة إقامة المسابقة. يجب أن نتكاتف معا لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا“.

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة يوم الثلاثاء، وتجذب المسابقة كل عام مجموعة من أبرز اللاعبين كما حضر حوالي 475 ألف مشجع منافسات العام الماضي.

وقال تومي هاس مدير البطولة، إن المنظمين مستعدون للنظر في إمكانية إقامة المسابقة في موعد آخر.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020

وأوضح: ”نحن محبطون جدا بأن البطولة لن تقام لكن صحة وسلامة المجتمع المحلي والمشجعين واللاعبين والمتطوعين والرعاة والعاملين وكل المشاركين في هذا الحدث تمثل أهمية قصوى“.

وأعلن ستيف سايمون رئيس رابطة اللاعبات المحترفات دعمه للقرار.

وقال سايمون في بيان: ”تتعاطف رابطة اللاعبات المحترفات مع المتأثرين بفيروس كورونا في المنطقة وحول العالم“.

وأكد المنظمون أنه يحق لأي شخص اشترى التذاكر بشكل مباشر من إدارة البطولة التقدم بطلب لاسترجاع المبلغ أو الحصول على رصيد في تذاكر بطولة العام المقبل.

وتأثر العديد من الأحداث الرياضية حول العالم بفيروس كورونا، وتقرر تأجيل مباريات لكرة القدم في بطولة كبرى مثل الدوري الإيطالي أو إقامة مباريات دون حضور مشجعين وحدث الأمر ذاته في ألعاب أخرى حيث سيقام سباق جائزة البحرين ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات خلال الشهر الحالي دون جماهير.

وأصيب أكثر من 106 آلاف شخص بفيروس كورونا في العالم وتوفى 3600 على الأقل وفقا لإحصاء لرويترز يستند إلى ما أعلنته الحكومات.