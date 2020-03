منافسات مصارعة السومو في اليابان دون جمهور بسبب فيروس كورونا (فيديو)

بدأ مصارعو السومو في اليابان منافساتهم في إطار بطولة الربيع الكبرى، اليوم الأحد، أمام مقاعد خاوية من الجماهير في أوساكا بغرب البلاد بعد أن طلبت السلطات من محبي الرياضة عدم الحضور للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال هاكاكو نوبويوشي، رئيس جمعية السومو اليابانية، إنه سيكون من الصعب على المصارعين الاستعداد نفسيا لخوض المباريات دون جمهور لكنهم سيبذلون قصارى جهدهم في المنافسات على الرغم من ذلك.

Japan sumo tournament to be held without live audience for first time pic.twitter.com/bX32biQ22V

— Yasu (@yasu_yasuno_sa) March 8, 2020