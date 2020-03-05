مايويذر يطلب 600 مليون دولار لمواجهة حبيب نور محمدوف وماكريغور في يوم واحد

أعلن الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر أنه مستعد تماما لمواجهة منافسيه حبيب نور محمدوف، وكونور ماكريغور، في يوم واحد، في إطار منافسات منظمة الفنون القتالية المختلطة، UFC، إلا أنه وضع شرطا لخوض النزالين في يوم واحد.

وقال مايويذر إنه مستعد لمواجهة محمدوف وماكريغور خلال 24 ساعة فقط، ولكنه يجب أن يحصل على 600 مليون دولار مقابل الموافقة على خوض النزالين في يوم واحد، لأنها ستكون مغامرة غير مسبوقة، على حد قوله.

وأضاف مايويذر بقوله، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”مترو“ البريطانية، اليوم الخميس: ”أنا حاليا رجل أعمال، وبالتالي يهمني تماما المكسب المالي الذي يمكن أن أحققه من ممارسة الرياضة، لماذا يتعين أن أخوض مباراة مقابل 30 مليون دولار في الوقت الذي يمكنني فيه الحصول على 300 مليون دولار من مواجهة أخرى؟“.

وأشار مايويذر إلى استعداده للدخول في نزال مع حبيب نور محمدوف صباحا، ثم مواجهة مكغريغور مساء نفس اليوم، ولكنه يجب أن يحصل على مقابل مالي ضخم يوازي المغامرة التي سيخوضها.

وتابع بقوله: ”بالنسبة لي فإن الرقم المطلوب هو 600 مليون دولار، لا يمكن أن أخوض تلك المخاطرة مقابل لا شيء، يجب أن تكون تلك المغامرة محسوبة ومغرية من الناحية المالية“.

وخاض مايويذر، البالغ من العمر 42 عاما، 50 نزالا، ولم يذق طعم الخسارة مطلقا، علما بأنه انتصر على مكغريغور في أغسطس 2017.