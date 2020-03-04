تأجيل السوبر الأفريقي لكرة اليد وكأس أفريقيا للأندية بسبب كورونا

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة اليد الاتحاد الجزائري بتأجيل النسخة 27 من كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والنجم الساحلي، المؤهلة لكأس العالم للأندية والنسخة 36 من كأس أفريقيا للأندية، والذي كان مقررا إقامته بالجزائر نهاية شهر مارس لأجل غير مسمى، وكان من المقرر أن يشارك فريق الأهلي في نسخة بطولة الكؤوس.

واضطرت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إلى تعديل موعد الجولة الأخيرة بدوري المحترفين في ظل إعداد المنتخب للأولمبياد وسفر الأهلي والزمالك، لتقام يوم 25 مارس بدلا من يوم 19 من نفس الشهر.

وكان فريق كرة اليد بنادي الزمالك قد تأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دوري المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثاني في حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلي أيضا إلى هذا الدور في المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة في ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.