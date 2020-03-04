مسؤول: اليابان لا تزال تستعد لاستضافة الأولمبياد في موعدها

قال يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في موعدها وسط تكهنات بإمكانية تأجيل الأولمبياد بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وأدلى سوجا بهذا التعليق خلال مؤتمر صحفي تقليدي.

وكانت سيكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد قالت يوم الثلاثاء، إن عقد طوكيو مع اللجنة الأولمبية الدولية ”ينص على إقامة الألعاب في 2020. هذا قد يترجم إلى السماح بتأجيلها“ حتى نهاية العام الجاري رغم أنها أكدت أن الحكومة لا تزال ملتزمة باستضافة الأولمبياد المقرر انطلاقها في الـ24 من يوليو/ تموز.

ووفقا لعقد الاستضافة، تمتلك اللجنة الأولمبية الدولية وحدها حق إلغاء الألعاب. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي، إن منظمته ”ملتزمة تماما“ بإقامة أولمبياد طوكيو في موعدها رغم انتشار فيروس كورونا.