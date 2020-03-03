إجراءات مكافحة فيروس كورونا تؤثر على حفل إيقاد الشعلة في أولمبيا القديمة

قالت اللجنة الأولمبية اليونانية، اليوم الثلاثاء، إنها قررت تقليص أعداد الحشود، وإلغاء حفلات الاستقبال خلال مراسم إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو 2020 في أولمبيا القديمة ضمن إجراءات للحيلولة دون انتشار ”فيروس كورونا“.

وسيدشن حفل إيقاد الشعلة في أولمبيا اليونانية مهد الألعاب الأولمبية في 12 مارس / آذار، مسيرة تتابع طويلة تنتهي في حفل افتتاح ألعاب طوكيو في 24 يوليو/ تموز.

وستطوف الشعلة اليونان لمدة سبعة أيام قبل تسليمها لليابان في حفل في أثينا في 19 مارس.

وقال منظمو حفل إيقاد الشعلة في اليونان، إن التحضيرات التي تقام في اليوم السابق للحفل، وتجتذب عادة الكثير من عشاق الرياضة ستقام دون جماهير، بينما تم تقليص اعتمادات الضيوف إلى أقل عدد ممكن، وألغيت حفلات الاستقبال.

وقالت اللجنة الأولمبية اليونانية في بيان: ”علاوة على ذلك تقرر إجراء تقييم للوضع كل يومين مع مراجعة البيانات اعتبارا من يوم الخميس“.