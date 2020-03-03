نورمحمدوف يدعو مايويدز لنزال من نوع خاص

لازال الملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويدز، يثير الجدل بشأن إمكانية مواجهته مرة أخرى لأحد أبطال القتال الحر، وهذه المرة وجه سهامه نحو البطل الروسي حبيب نورمحمدوف حيث تشيرعدة تقارير إعلامية لإمكانية مواجهتهما في المستقبل.

وكان الملاكم الأمريكي قد واجه الإيرلندي كونور ماكغويغور سنة 2017 في نزال للملاكمة، وتمكن من هزيمته.

وصرح مايويدر مؤخرا أنه مستعد لمواجهة ماكغويغور مرة أخرى رفقة الروسي حبيب نورمحمدوف وهزمهما في نفس اليوم.

ورد البطل الروسي على تصريحات الملاكم الأمريكي البالغ 43 عاما :“ إنه فقط يرغب في الظهور على صفحات وسائل الإعلام ، تعرفون عرفت أن عيد ميلاده مؤخرا لا أعرف إن كان رقم 48 أو 49 أو مثل هذا ”.

وأضاف البطل الروسي ساخرا :“ لكنه تقريبا مثل والدي لا أفهم كيف سأقوم بتوجيه لكمات لوجهه ”.

ودعا حبيب نورمحمدوف الملاكم الأمريكي للنزال على حلبات المصارعة UFC وقال :“ إن أراد أن ينازلني فليأت إلى UFC إنها معركة حقيقية ، لست ملاكما ولا بطل كاتش ، أنا مصارع في MMA ”.

وأضاف بطل العالم في UFC :“ إن كان مهتما فلنفعل كما قال والدي مؤخرا 11 جولة في الملاكمة وجولة واحدة على حلبات MMA .“

وشرح البطل الروسي قانون النزال مع الملاكم فلويد مايويدر :“ 11 جولة في الملاكمة من 3 دقائق للجولة الواحدة وجولة واحدة في MMA من 5 دقائق وهي الجولة 12 في النزال ”.

وأكد حبيب نورمحمدوف أنه قادر على الصمود في حلبة الملاكم ضد مايويدر وهزيمته على حلبات المصارعة وقال :“ سأكون قادرا على تجاوز 11 جولة في الملاكمة ولا أعتقد أنه قادرعلى إسقاطي بالضربة القاضية ، لكن ما سيفعل معي في الخمس دقائق الأخيرة في الجولة 12 ؟ سأسقطه وسأجعله في وضع صعب ماذا سيفعل ؟ .“

وأضاف البطل الروسي :“ بطبيعة الحال هو جيد في الملاكمة لكنني أعتقد أنه لن يسقطني بالضربة القاضية ”.

وقد تحدثت عدة تقارير إعلامية، عن إمكانية احتضان المملكة العربية السعودية للنزال بين البطلين.

وسيعود حبيب نور محمدوف لمنافسات UFC للدفاع عن لقبه كبطل للعالم أمام الأمريكي توني فيرغيسون وكان قد دافع عن لقبه في السنة الماضية في أبو ظبي حين هزم الأمريكي دستين بويرييه.