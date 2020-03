نادال يهزم فريتز ويتوج بلقب بطولة أكابولكو للتنس

توج الإسباني رفائيل نادال بلقب بطولة المكسيك المفتوحة للتنس في أكابولكو للمرة الثالثة بعد فوزه، يوم الأحد، على الأمريكي تيلور فريتز 6-3 و6-3 في المباراة النهائية.

ونجح نادال في تحقيق الفوز رغم أن منافسه الشاب (22 عاما) أطلق عشر ضربات إرسال ساحقة من النوع الذي لا يرد. لكن اللاعب الإسباني كسر إرسال منافسه ثلاث مرات ليتفوق عليه تماما كما تظهر النتيجة.

وقال نادال للصحفيين بعد التتويج: ”أنا في منتهى السعادة. قدمت بطولة كبيرة من البداية وحتى النهاية“.

وأضاف المصنف الثاني عالميا: ”لقب بطولة أكابولكو كان أكبر لقب أفوز به خلال مسيرتي الاحترافية ولذا فإن قدرتي على الاستمرار هنا بعد 15 عاما هو شيء رائع. لا أستطيع التعبير عن شكري لهؤلاء الذين جعلوني أشعر أنني في بيتي في كل مرة“.

وكان نادال فاز بلقبه الأول في البطولة في 2005 وفاز به مرة ثانية في 2013.

وفاز نادال باللقب دون أن يخسر أي مجموعة.

وكان فريتز تأهل للمباراة النهائية بعد أن قلب تأخره بمجموعة وتخلفه 4-2 في الثانية أمام مواطنه الأمريكي جون إيسنر لكنه لم يتمكن من تكرار نفس الأداء أمام نادال.

وفريتز هو ثاني أمريكي إلى جانب سام كويري (في 2017) يتأهل للمباراة النهائية في أكابولكو.

