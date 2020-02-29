ديوكوفيتش يهزم تيتيباس ويحرز لقب بطولة دبي للتنس

فاز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على اليوناني ستيفانوس تيتيباس 6-3 و6-4 ليحرز لقب بطولة دبي للتنس للمرة الخامسة اليوم السبت ويعزز مسيرته الرائعة لموسم 2020.

وظهر اللاعبان بشكل متماسك في بداية المجموعة الأولى قبل أن يكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه في الشوط الثامن بضربة خلفية قوية.

وأنهى اللاعب الصربي المجموعة الأولى وواصل سيطرته بعدما كسر إرسال تيتيباس في وقت مبكر بالمجموعة الثانية.

وقاتل تيتيباس ليدرك التعادل 3-3 لكنه ارتكب عدة أخطاء سهلة وأهدر فرصتين لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط التاسع.

A DJOKE of a comeback ????????????@DjokerNole sees off 3 match points to beat Monfils 2-6 7-6 6-1 & make a sixth final in Dubai! pic.twitter.com/im45teAoB5 — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020

وفاجأ ديوكوفيتش منافسه بضربة ساقطة رائعة ليتقدم في النتيجة قبل أن يحسم الانتصار من أول فرصة بضربة خلفية بجوار الخط.

وقال ديوكوفيتش الذي توج باللقب في دبي أعوام 2009 و2010 و2011 و2013: ”كانت مباراة متكافئة جدا رغم الفوز بمجموعتين متتاليتين“.

وأضاف: ”كنت محظوظا للحفاظ على شوط إرسالي في بداية المباراة“.

وحقق ديوكوفيتش 21 انتصارا متتاليا، وبواقع 18 فوزا هذا الموسم، وتوج بالنسخة الافتتاحية لكأس المحترفين مع صربيا ثم عزز رقمه القياسي بحصد لقبه الثامن في بطولة أستراليا المفتوحة.

ولم يفقد اللاعب البالغ عمره 32 عاما سوى مجموعة واحدة في دبي لكنه نجا من ثلاث فرص لخسارة المباراة أمام الفرنسي جايل مونفيس في الدور قبل النهائي.

وقال ديوكوفيتش: ”بالأمس كنت على بعد نقطة واحدة من خسارة المباراة عندما كان المنافس يملك ثلاث فرص للفوز وكان يمكن ألا أكون هنا. هذه هي الرياضة، وتنقلب فيها الأمور بسرعة“.

وأضاف اللاعب الصربي: ”لقد لعبت بشكل رائع في أغلب المباريات. هذا فوز كبير بالنسبة لي“.