ديوكوفيتش يهزم تيتيباس ويحرز لقب بطولة دبي للتنس

فاز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على اليوناني ستيفانوس تيتيباس 6-3 و6-4 ليحرز لقب بطولة دبي للتنس للمرة الخامسة اليوم السبت ويعزز مسيرته الرائعة لموسم 2020.

وظهر اللاعبان بشكل متماسك في بداية المجموعة الأولى قبل أن يكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه في الشوط الثامن بضربة خلفية قوية.

وأنهى اللاعب الصربي المجموعة الأولى وواصل سيطرته بعدما كسر إرسال تيتيباس في وقت مبكر بالمجموعة الثانية.

وقاتل تيتيباس ليدرك التعادل 3-3 لكنه ارتكب عدة أخطاء سهلة وأهدر فرصتين لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط التاسع.

A DJOKE of a comeback ????????????@DjokerNole sees off 3 match points to beat Monfils 2-6 7-6 6-1 & make a sixth final in Dubai! pic.twitter.com/im45teAoB5

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020