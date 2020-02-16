إطلاق اسم كوبي برايانت على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم للسلة

قال آدم سيلفر مفوض رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية، إنه تم إطلاق اسم الراحل كوبي برايانت على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل نجوم الدوري.

وشارك برايانت 18 مرة في مباراة كل النجوم وفاز بجائزة أفضل لاعب فيها أربع مرات معادلا الرقم القياسي.

وقتل برايانت (41 عاما) نجم لوس انجليس ليكرز المعتزل وابنته البالغة من العمر 13 عاما وسبعة أشخاص كانوا معهما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر قرب لوس أنجليس في الـ 26 من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال سيلفر في مؤتمر صحفي ”وفاته مع ابنته.. تعجز الكلمات عن التعبير عنها.“

وأضاف المسؤول ”كأب هذا أمر يفوق التصور.“

وستقدم الجائزة، التي ستحمل اسم كوبي برايانت بصفة دائمة، لأفضل لاعب في نهاية مباراة كل النجوم غدا الأحد في مركز يونايتد في شيكاجو حيث ستحيي رابطة الدوري ذكرى برايانت وابنته والأشخاص السبعة الذين قتلوا معهما في الحادث.

وقال سيلفر في بيان ”كوبي برايانت مرادف لمباراة كل نجوم الدوري وهو -أيضا- تجسيد لروح هذا الحفل العالمي لرياضتنا.“

”دائما كان يستمتع كثيرا بفرص المنافسة مع الأفضل واللعب على المستوى الأعلى من أجل إسعاد ملايين المشجعين حول العالم.“

وبدأ برايانت مشاركاته في مباراة كل النجوم في 1998 عندما كان عمره 19 عاما وبذلك كان أصغر لاعب سنا يشارك في هذه المباراة.

وهو أيضا ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في المباراة برصيد 18 مرة ولا يتفوق عليه سوى كريم عبد الجبار الذي شارك في 19 مباراة.

وقال سيلفر إن قرار إطلاق اسم برايانت على الجائزة اتخذه بصورة جماعية مسؤولو الرابطة وبعض اللاعبين.

وأوضح سيلفر: ”بالنسبة لنا جميعا كان هذا بمثابة الخطوة المناسبة لتكريمه.“

وتحدث سيلفر -أيضا- عن وفاة ديفيد ستيرن مفوض الرابطة السابق والذي لعب دورا هائلا في نمو شعبية اللعبة بصورة هائلة خلال وجوده على رأس الرابطة طوال 30 عاما قائلا إن برايانت وستيرن الذي توفي في يناير/ كانون الثاني الماضي كانت بينهما أمور مشتركة كثيرة.

وأردف عن ذلك: ”كل منهما كان مصرا على الفوز، وكان هذا يشكل صعوبة لهما في بعض الأحيان لأنهما منحا الأولوية للفوز ومن ثم فلم يكن أمامهما أحيانا وقت لبعض الأمور الجميلة جدا المرتبطة بالعلاقات الشخصية؛ لأن تركيزهما كان منصبا على تحقيق الفوز.“