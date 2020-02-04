وضع سائق صيني في الحجر الصحي بالمكسيك قبل سباق بفورمولا ئي

وُضع السائق الصيني الوحيد في بطولة العالم فورمولا ئي للسيارات الكهربائية، ما كينغ هوا، في الحجر الصحي بالمكسيك قبل إقامة سباق في 15 فبراير شباط؛ ليقلل المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

وقال فريق نيو 333 الذي يضم السائق ما، في بيان، إن كل العاملين الصينيين، الذين ذهبوا إلى بلادهم لقضاء احتفالات السنة الصينية الجديدة بعد سباق الشهر الماضي في تشيلي في حالة صحية جيدة، وهم في حالة استعداد للسباق المقبل في مكسيكو سيتي.

وأضاف: ”بطريقة مسؤولة نحو البطولة والمشاركين في فورمولا ئي فإن السائق الصيني ما كينغ هوا وصل إلى مكسيكو سيتي في الثاني من فبراير؛ لضمان الوجود في الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل السباق“.

ويحتل السائق ما المركز الأخير في البطولة دون حصد أي نقطة بعد خوض ثلاثة سباقات، وكان أفضل مركز احتله هو 16.

وألغت بطولة العالم للسيارات الكهربائية سباقا كان من المفترض إقامته في مدينة سانيا الصينية في 21 مارس آذار.

وقتل فيروس كورونا أكثر من 425 شخصا، بينما أصيب بالعدوى أكثر من 20 ألف شخص في الصين منذ ظهور المرض لأول مرة في إقليم هوبي، وعاصمته يوهان، قرب نهاية العام الماضي.