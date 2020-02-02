ديوكوفيتش يستهدف الرقم القياسي في البطولات الأربع الكبرى

بمجرد فوز نوفاك ديوكوفيتش باللقب 17 في البطولات الأربع الكبرى في التنس اليوم الأحد عقب تتويجه للمرة الثامنة في أستراليا المفتوحة وضع اللاعب الصربي لنفسه جدولا زمنيا لتحطيم الرقم القياسي في مجموع هذه البطولات.

وتفوق ديوكوفيتش على المصنف الخامس دومينيك تيم في نهائي مثير بنتيجة 6/4 و4/6 و2/6 و6/3 و6/4 ليصبح على بعد 3 ألقاب من الرقم القياسي لروجر فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ولقبين خلف رفائيل نادال صاحب المركز الثاني.

وقال ديوكوفيتش أمام جمهور صربي متحمس في ملبورن بارك: ”أعتقد أنه للحصول على فرصة لتحقيق الرقم التاريخي سأسعى لبذل كل جهد ممكن هذا الموسم وفي الموسم المقبل على أقصى تقدير“.

وأضاف ”سأكرس الوقت والطاقة لتحقيق هذا الهدف“.

ومثل فيدرر الذي يقلل مشاركاته في البطولات منذ تجاوز الـ30 من عمره لتمديد مسيرته يتوقع ديوكوفيتش (32 عاما) تقليص عدد البطولات التي يخوضها وقضاء وقت أطول مع أطفاله في مستقبل ليس ببعيد.

وتابع ”أعتقد أن الأطفال وصلوا إلى سن يتطلب أن أقضي معهم وقتا مناسبا وأن أكون أفضل أب ممكن وألا ألعب كل البطولات“.

وأكمل ”أقترب من مرحلة يجب أن أضبط فيها الأوضاع وأن ألعب بشكل أقل“.

وبعد 12 عاما من فوزه بلقبه الأول في ملبورن بارك يتشبث ديوكوفيتش بالقمة في هذه اللعبة فبعد فوزه على تيم أزاح نادال من المركز الأول بصدارة التصنيف العالمي.

كما مدد هيمنة ”الثلاثة الكبار“ على ألقاب البطولات الأربع الكبرى بعد أن احتكر هو ونادال وفيدرر آخر 13 لقبا على التوالي.

لكن طريقه نحو لقبه 17 في البطولات الأربع الكبرى كان مليئا بالعقبات.

وبشكل مفاجئ ظهر باهتا وخائفا في منتصف المباراة وحصل على وقت للعلاج عندما كان تحت ضغط تيم.

وواجه ديوكوفيتش اتهامات من بعض النقاد باللجوء إلى حيل خلال المباريات لكن اللاعب، الذي حصل على مشروبات إضافية من فريقه خلال اللقاء، قال إنه كان يعاني من الجفاف.

وأضاف ساخرا ”هذه السوائل جرعات سحرية يحضرها فريقي في المعمل وهذا كل ما يمكنني قوله“.

وفقد ديوكوفيتش أعصابه أمام المشجعين لعدم الالتزام بالهدوء خلال اللعب كما ضرب حذاء الحكم بيده بشكل تهكمي بعد ارتكاب مخالفتين لزمن الإرسال وخسر الإرسال ثم هنأ الحكم بأنه أصبح ”مشهورا“ بسبب هذا التصرف.

وأبلغ ديوكوفيتش، الذي خسر 6 نقاط متتالية بعد أن استدعاه الحكم، الصحفيين ”هذه الأشياء قد تحول مسار مباراة“.

وأوضح ”لم أعتقد أن اللمس ممنوع تماما. اعتقدت أنها لمسة ودودة، أود أن أشكر الحكم لأنه لم يعطني تحذيرا للمسه“.