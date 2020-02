بطل العالم في الملاكمة يعتدي على حبيبته في إحدى مباريات كرة السلة الأمريكية (فيديو)

التقطت كاميرات المصورين فيديو للملاكم الأمريكي غيرفونتا ديفيس، بطل العالم في الوزن الخفيف، وهو يعتدي على امرأة خلال مباراة لكرة السلة الأمريكية.

وبحسب شبكة TMZ الإخبارية، فإن الجماهير فوجئت بالملاكم غيرفونتا ديفيس وهو يقتحم المدرجات خلال مباراة خيرية لكرة السلة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم بالاعتداء على سيدة كانت جالسة في المدرجات، حيث ضربها وسحبها إلى خارج الملعب.

من جانبه، اعترف ديفيس، البالغ من العمر 25 عاما، بالواقعة، وكشف حقيقة صلته بالسيدة التي اعتدى عليها.

Gervonta Davis rolled up ready to straight choke slam shorty pic.twitter.com/NLYHwzYI0i

وقال ديفيس، في منشور على موقعه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”هذه السيدة والدة ابني، ولكنني لم أعتد عليها مطلقاً، أعترف أنني كنت شرسا في التعامل معها، وأمرتها بترك المدرجات خلال المباراة، ولكنها في النهاية لم تصب بأي سوء“.

ويقدم غيرفونتا ديفيس مستويات رائعة على حلبة الملاكمة مؤخرا، ووصفه الملاكم الأمريكي الأسطوري فلويد مايويذر بأنه يستطيع أن يكون خليفته في اللعبة.

Not the brightest thing Gervonta Davis has ever done…..????????‍♂️????‍♂️ pic.twitter.com/AtSJoGz2Iz

