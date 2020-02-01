أول ظهور لوالدي أسطورة السلة كوبي براينت منذ الحادث المأساوي (صور)

لا يزال كثيرون غير مستوعبين صدمة الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت وابنته ”جيانا“، يوم الأحد الماضي.

ومؤخرا شوهد والدا كوبي براينت لأول مرة منذ الحادث المؤسف، حيث رصدت العدسات أول ظهور لوالدته ”باميلا“ (65 عامًا) في لاس فيغاس، أمس الجمعة، حيث كانت تتسوق، قبل أن تتوجه لاحقًا لصالون تجميل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ظلت ”باميلا“ مختفية عن الأنظار لعدة أيام، حيث لم تخرج من منزلها منذ وفاة ابنها، بينما شوهد زوجها ”جو“، وهو لاعب كرة سلة سابق، لأول مرة خارج منزلهما خلال الأسبوع الماضي بعد وصول باقة ضخمة من الزهور.

وفي الصور التي نشرتها الصحيفة، ظهرت باميلا بإطلالة بسيطة للغاية وبدت شاردة، كما بدا جو متعبًا للغاية وفي حالة مؤسفة.

وكما هو متوقع، يمر الثنائي بفترة عصيبة للغاية، وقال أحد الجيران الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن حياة باميلا وجو انقلبت رأسًا على عقب نتيجة وفاة ابنهما وحفيدتهما، وأوضح الجار أن الوالدين في حالة صعبة جدًا ليتمكنا من التعليق على الواقعة علنًا.

وقال ذلك الجار: ”كما هو متوقع، إنهما محطمان، لقد فقدا ابنهما وحفيدتهما.. إنه أمر مروع“، وأوضح أن باميلا وجو مقربان للغاية منه وابنتيه.

وأضاف: ”إنهما لا يحتاجان سوى للخصوصية، إنه وقت حساس ويصعب تخيل ما يمرون به الآن، فهم أناس طيبون ولطيفون“.

يذكر أن علاقة كوبي بوالديه شهدت توترات عديدة في السابق، ناتجة عن رفضهما من قبل لعلاقته بزوجته ”فانيسا“، وعندما حاولا في 2013 بيع تذكار من مدرسته الثانوية وخاتمي بطولة ليكرز حصل عليهما في عام 2000 في مزاد دون موافقته، وكان قد رفع دعوى ضد دار المزاد قبل التوصل إلى اتفاق، وسمح لوالديه ببيع 6 قطع بلغت قيمتها 500 ألف دولار.

وذكرت تقارير أيضًا أنه في مقابلة عام 2016، كشف كوبي أنه لم يتحدث لوالديه منذ 3 سنوات، ولكن نجم كرة السلة الراحل ووالديه تصالحا قبل فترة ودعا خلافاتهما جانبًا، كما يُذكر أن ”جيانا“ كانت مقربة جدًا من جدها ”جو“.

يأتي أول ظهور لوالدي كوبي بعد فترة وجيزة من أول تعليق من زوجته ”فانيسا“، والتي كانت كسرت صمتها للمرة الأولى بعد 3 أيام من وفاة كوبي، وأعربت عما تعيشه وبناتها من فترة عصيبة مدمرة، وطلبت من متابعيها منح عائلتها ما تحتاجه من خصوصية.

وبالإضافة إلى جيانا (13 عامًا)، لكوبي وفانيسا 3 فتيات: ”ناتاليا“ (17 عامًا) و“بيانكا“ (3 أعوام) و“كابري“ (7 أشهر).