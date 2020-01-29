مشاجرة بين بواتينغ وجوريتسكا خلال تدريبات بايرن ميونخ (صور)

نشبت مشاجرة عنيفة بين جيروم بواتينغ وليون جوريتسكا لاعبي بايرن ميونخ، خلال تدريبات الفريق البافاري، مساء اليوم الأربعاء.
وأشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن غورتزيكا تدخل بشكل عنيف على بواتينغ في تدريبات، اليوم، ولهذا السبب ابتعد بواتينغ وقام بضرب غورتزيكا بيده.
وسارع ليفاندوفسكي إلى فك الشجار بمساعدة، هانز فليك الذي قام بسحب بواتينغ والتحدث معه.
وقام ليفا وفليك ومولر بالوقوف بوجه بواتينغ.
وكشت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن مولر قائد الفريق البافاري شعر بالانزعاج من جوريتسكا ولامه على هذا الشجار.
ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة ماينز، يوم السبت المقبل، في الدوري الألماني، حيث يحتل البافاري المركز الثاني برصيد 39 نقطة بفارق نقطة عن لايبزيغ المتصدر.