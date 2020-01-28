قرابة مليوني شخص يوقعون على عريضة لوضع صورة كوبي براينت على شعار دوري السلة الأمريكي

وقع قرابة مليوني شخص على عريضة عبر الإنترنت لاستخدام صورة كوبي براينت كشعار جديد لدوري السلة الأمريكي للمحترفين بعد وفاة أسطورة لوس أنجليس ليكرز جراء حادثة تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا، يوم الأحد.

وتوفي براينت أحد أفضل لاعبي دوري السلة الأمريكي على مر العصور في الحادثة مع ابنته البالغة من العمر 13 عامًا و7 آخرين.

وقال موقع ”تشينغ دوت أورغ“ إن العريضة التي وقعها عدد كبير من المشاهير من أكثر العرائض انتشارًا على الموقع وأول عريضة في 2020 تتخطى حاجز مليون توقيع أكثر من أي مكان آخر في العالم. ويتضمن الشعار الحالي لدوري السلة الأمريكي للمحترفين الذي صمم في 1969 صورة لظل أسطورة ليكرز السابق جيري ويست.

وكان براينت اعتزل في 2016. وبزغ نجمه وعمره 18 عامًا ولعب لمدة 20 عامًا بين صفوف لوس أنجليس ليكرز وفاز بدوري كرة السلة الأمريكي 5 مرات.